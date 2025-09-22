Які зміни цін на овочі відбулися?

Овочі в Україні минулого тижня переважно дешевшали, передає 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після двотижневого подорожчання почали знижуватися ціни на білокачанну капусту (5 – 20 гривень за кілограм).

Надлишок на ринку коренеплодів стимулював подальше зниження цін на моркву (6 – 12 гривень за кілограм) та столові буряки (5 – 10 гривень за кілограм). Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалися помідори (12 – 14 гривень за кілограм) та перець Білозерка (25 – 35 гривень за кілограм). Водночас виробники огірків підняли відпускні ціни на свою продукцію (20 – 40 гривень за кілограм).

Важливо! Подешевшали броколі (40 – 55 гривень за кілограм) та пекінська капуста (25 – 35 гривень за кілограм). Третій тиждень поспіль знижуються ціни на кабачки (6 – 15 гривень за кілограм). Розширився діапазон цін на цвітну капусту (20 – 50 гривень за кілограм) та цукрову кукурудзу (5 – 12 гривень за кілограм). У сегменті зелені подешевшали зелена цибуля та кріп, і підвищилися ціни на петрушку та салат.

Скільки коштують фрукти на ринку?

Ціни у фруктово-ягідному сегменті, за даними аналітиків змінилися різноспрямовано. Знову почали зростати ціни на лохину (180 – 300 гривень за кілограм), продовжує дорожчати малина (160 – 260 гривень за кілограм).

Кавун (10 – 17 гривень за кілограм) і диня (20 – 55 гривень за кілограм) стали дешевшими, а вартість персика (50 – 120 гривень за кілограм), нектарину (35 – 140 гривень за кілограм) та сливи (20 – 50 гривень за кілограм) зросла.

Зверніть увагу! Дешевше ніж тижнем раніше продавався виноград (40 – 120 гривень за кілограм), при цьому ціни на грушу почали зростати (20 – 90 гривень за кілограм).

