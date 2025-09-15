Ціни на тепличні огірки зростають

На українському ринку вже другий тиждень поспіль зберігається тенденція до зростання цін на тепличні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Головною причиною чергового подорожчання стало скорочення вибірок овочів в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції даної продукції на ринку.

Водночас пропозиція помідорів з відкритого ґрунту також значно скоротилася через сезонний фактор. За даними щоденного моніторингу проєкту, лише з початку поточного тижня ця продукція в українських тепличних комбінатах стала дорожчою в середньому на 14%.

Зверніть увагу! Сьогодні виробники готові відвантажувати помідори по 35 – 55 гривень за кілограм (0,85 – 1,33 долара за кілограм) залежно від якості, калібру та обсягів партій.

Як зазначають самі виробники, вкотре підвищити відпускні ціни в сегменті тепличного томату їм дозволяє значна активізація попиту. Дедалі більшу зацікавленість у придбанні цих овочів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів на ринку.

Важливо! Попри чергове подорожчання, тепличні помідори в Україні на даний момент залишаються в середньому на 30% дешевшими, ніж на початку вересня 2024 року.

