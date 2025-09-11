Відпускні ціни на капусту пішли вниз

Аналітики говорять, що ціни на білокачанну капусту на українському ринку почали стрімко знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Так, на сьогодні в даному сегменті спостерігається негативна цінова тенденція, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.

Зверніть увагу! За тиждень ціни на капусту в Україні знизилися загалом на 19%. Сьогодні більшість виробників готові відвантажувати цю продукцію по 6 – 12 гривень за кілограм (15 – 29 центів за кілограм), тоді як ще тижнем раніше ціни в даному сегменті варіювалися в межах 7 – 16 гривень за кілограм (17 – 39 центів за кілограм).

За словами самих виробників, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх та пізніх сортів капусти: через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування кочанів капусти.

Важливо! При цьому ціни на білокачанну капусту в Україні нині в середньому на 50% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Варто зазначити, що багато виробників вважають зниження цін у даному сегменті тимчасовим явищем, оскільки на сьогоднішній день у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Які ціни на капусту у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на капусту у найпопулярніших мережах супермаркетів України:

Auchan 11,80 гривні;

Metro 11,80 гривні;

Megamarket 18,90 гривні;

АТБ 11,89 гривні;

Сільпо 17 гривень;

Varus 11,90 гривні.

