Ціни на капусту сильно впали за рік

У першій половині грудня 2024 року українським фермерам вдавалося активно підвищувати ціни на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Однак аналітики говорять, що цього сезону ситуація в даному сегменті розвивається за зовсім іншим сценарієм.

Експерти зазначають, що пропозиція даної продукції на ринку нині надмірна, що змушує виробників вкотре знижувати ціни на білокачанну капусту.

Так, на цю мить ціни на білокачанну капусту на українському ринку формуються в межах 3 – 9 гривень за кілограм (0,07 – 0,21 гривні за кілограм), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Чергове зниження цін у даному сегменті оператори ринку пояснюють значним збільшенням виробництва даної продукції в Україні в поточному сезоні. У цьому темпи збуту капусти залишаються дуже невисокими, що дозволяє розвантажити ринок.

Варто зазначити, що в ситуації, що склалася, основну частку пропозиції на ринку становить продукція невисокої якості, яка непридатна для тривалого зберігання. Також капусту пропонують господарства, які не мають обладнаних сховищ. Водночас власники якісної продукції на цей час відмовляються від продажу в очікуванні покращення ситуації на ринку.

Сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 78% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

