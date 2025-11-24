Багато видів овочів подешевшали

В Україні продовжує дешевшати картопля (8 – 12 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після незначного подорожчання попереднього тижня знову почали знижуватися ціни на капусту (8 – 10 гривень за кілограм).

Цибуля трохи подорожчала (7 – 10 гривень за кілограм), але ціни все ще залишаються на низькому рівні, в результаті частина виробників навіть відмовляється від збирання його врожаю. Помідори (35 – 60 гривень за кілограм) та солодкий перець (80 – 100 гривень за кілограм) продовжують дешевшати, а ціни на огірок вкотре підвищилися (100 – 140 гривень за кілограм).

Зростання пропозиції синьої капусти спричинило подальше зниження цін на неї (17 – 20 гривень за кілограм). В той самий час ціни на броколі (35 – 45 гривень за кілограм) та цвітну капусту (25 – 30 гривень за кілограм) дещо зросли. Почала дорожчати редиска (25 – 30 гривень за кілограм). У сегменті зелені продавці підвищили вартість зеленої цибулі та кропу.

Як змінилися ціни на фрукти?

Ціни у фруктовому сегменті змінилися різноспрямовано. Апельсин (60 – 80 гривень за кілограм) та мандарин (65 – 120 гривень за кілограм) подорожчали, а ціни на лимон (80 – 100 гривень за кілограм) та банан (52 – 58 гривень за кілограм) знизилися.

Гранат продавався дорожче, ніж на тиждень раніше (100 – 120 гривень за кілограм), а вартість кілограма авокадо знизилася. Ціни на яблуко, груші та виноград збереглися на рівні попереднього тижня.

