Вартість цибулі сильно впала

Ціни на цибулю в Хмельницькій області впали майже удвічі порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне Хмельницький". Частина виробників взагалі відмовляється від збирання врожаю.

Читайте також В Україні знову здорожчали тепличні огірки

Начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу та земельних ресурсів Хмельницької ОВА Ванда Сердюк розповіла, що нинішній сезон став збитковим для багатьох господарств.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Окремі господарства, які вирощують овочі, цього року вирішили взагалі не збирати цибулю, адже ціна на неї нижча за собівартість вирощування. Тому частину площ просто переорюють, навіть не збираючи врожай,

– говорить вона.

Площі під цибулею зросли після дефіциту минулих років. За словами Сердюк, у Хмельницькій області з приблизно 800 гектар овочевих культур близько 40% займає цибуля, і цього року її посіви збільшили більш ніж на 100 гектар. На врожай вплинули й погодні умови.

Цього року, попри примхливі погодні умови й доволі капризне літо, вони загалом повністю відповідали потребам для вирощування цибулі. Вартість цибулі впала порівняно з минулим роком майже вдвічі – приблизно на 50%, а можливо, навіть більше,

– зазначила Сердюк.

У торгівельних мережах, за її словами, цибуля подекуди продається дешевше, ніж торік, більш ніж на 50%.

В Україні дешевшає морква: які ціни у магазинах?