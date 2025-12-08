Ціни на помідори пішли донизу

Українські трейдери повідомляють про нову хвилю зниження цін на імпортні томати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Короткочасне, але помітне підвищення цін на тиждень раніше стало поштовхом для суттєвого зниження попиту на імпортні помідори.

Також експерти проєкту зазначають, що цього тижня у продаж надходили лише поодинокі партії місцевих тепличних овочів, оскільки більшість комбінатів у країні вже завершили сезон реалізації продукції чергового обороту.

Водночас на цьому тижні значно збільшились постачання імпортних помідорів на український ринок, що призвело до помітного зростання пропозиції продукції на ринку. Як результат, до кінця поточного тижня гуртові ціни на помідори знизилися до рівня 65 – 75 гривень за кілограм (1,54 – 1,78 долара за кілограм), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною негативного цінового тренду в сегменті тепличних томатів, виробники називають різке зниження попиту на цю продукцію, а також активізацію постачання імпортних овочів, якість яких не завжди виправдовувала очікування покупців.

Нині імпортні томати в Україні вже надходять у продаж, в середньому на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте більшість представників гуртових компаній не відкидають подальшого цінового зниження. За словами трейдерів, за збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися покупцям, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Які ціни на томати у магазинах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на ринку томатів. Наразі у супермаркетах, за даними "Мінфіну", встановилися такі ціни за кілограм:

Auchan 155,10 гривні;

155,10 гривні; Novus 99,00 гривні;

99,00 гривні; АТБ 99,89 гривні;

99,89 гривні; Varus 97,90 гривні;

97,90 гривні; Сільпо 99 гривень.

