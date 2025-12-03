Виробництво картоплі в Україні збільшилось

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига розповів, що в Україні у сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25% проти минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Врожайність також була більшою на чверть, відтак можна вважати, що врожай є на 50% вищим за минулорічний.

Порахувати, скільки ми виробляємо картоплі, дуже просто. Якщо середня відпускна ціна з господарств становить 8 гривень за кілограм, а минулого року вона була 20 гривень за кілограм, то маємо, думаю, на 50% більше продукції: виробничі площі розширилися на 25%, і врожай завдяки погодним умовам зріс на 25%,

– говорить він.

Фурдига зауважив, що Україна не потребує такого обсягу вирощеної картоплі навіть у разі її глибокої переробки.

Він додав, що рекордний імпорт картоплі у 2024/25 маркетинговому році обсягом понад 123 тисячі тонн був викликаний нестандартними погодними умовами 2024 року. Україна вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче постачали в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з Єгипту не домінувала на ринку.

Також науковець констатував, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція до скорочення вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення її виробничих площ у фермерських господарствах і навіть агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією.

Частку вітчизняних сортів картоплі у загальнодержавному виробництві Фурдига оцінив на рівні близько 10 – 12% з огляду на те, що їх вирощують здебільшого малі виробники та домогосподарства.

