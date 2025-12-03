Производство картофеля в Украине увеличилось

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга рассказал, что в Украине в сезоне-2025 площади под картофелем выросли на 25% против прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Урожайность также была больше на четверть, поэтому можно считать, что урожай на 50% выше прошлогоднего.

Посчитать, сколько мы производим картофеля, очень просто. Если средняя отпускная цена из хозяйств составляет 8 гривен за килограмм, а в прошлом году она была 20 гривен за килограмм, то имеем, думаю, на 50% больше продукции: производственные площади расширились на 25%, и урожай благодаря погодным условиям вырос на 25%,

– говорит он.

Фурдыга заметил, что Украина не нуждается в таком объеме выращенного картофеля даже в случае его глубокой переработки.

Он добавил, что рекордный импорт картофеля в 2024/25 маркетинговом году объемом более 123 тысяч тонн был вызван нестандартными погодными условиями 2024 года. Украина вынуждена была импортировать картофель для удовлетворения внутренних продовольственных потребностей. Европейские страны охотно поставляли в Украину продукцию, учитывая ее привлекательную цену. При этом картофель из Египта не доминировал на рынке.

Также ученый констатировал, что в Украине с начала войны наблюдается тенденция к сокращению выращивания картофеля в домохозяйствах и расширение его производственных площадей в фермерских хозяйствах и даже агрохолдингах. Подобную тенденцию он объяснил выездом населения из сел за границу и мобилизацией.

Долю отечественных сортов картофеля в общегосударственном производстве Фурдыга оценил на уровне около 10 – 12%, учитывая то, что их выращивают в основном малые производители и домохозяйства.

