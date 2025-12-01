Как изменились цены на овощи?
В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста (с 8 – 10 до 7 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Дешевле, чем неделей ранее, продавались морковь (с 8 – 11 до 8 – 10 гривен за килограмм), свекла (с 8 – 10 до 8 – 9 гривен за килограмм) и лук (с 7 – 10 до 7 – 9 гривен за килограмм).
Читайте также В Хмельницкой области лук оставляют на полях: в чем причина
Начали расти цены на помидоры (с 35 – 60 до 50 – 100 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 80 – 100 до 90 – 135 гривен за килограмм). Расширился спектр цен на огурцы (с 100 – 140 до 70 – 160 гривен за килограмм). Снова подорожали брокколи (с 35 – 45 до 50 – 60 гривен за килограмм) и цветная капуста. Также продавцы повысили цены на синюю (с 17 – 20 до 20 – 30 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (с 15 – 25 до 22 – 25 гривен за килограмм).
Стоимость килограмма кабачка и баклажана снизилась, а редис подорожал (с 25 – 30 до 40 – 50 гривен за килограмм). Сократился разброс цен на чеснок (с 40 – 130 до 50 – 120 гривен за килограмм).
Как изменилась стоимость фруктов?
Во фруктовом сегменте снова начали дешеветь яблоки (с 20 – 45 до 20 – 35 гривен за килограмм). Рост предложения мандарина привело к снижению цен (с 60 – 120 до 55 – 85 гривен за килограмм), одновременно апельсины подорожали (с 65 – 80 до 65 – 120 гривен за килограмм). Киви и хурма продавались дешевле, чем на предыдущей неделе, а цена на сливу выросла (с 20 – 50 до 25 – 80 гривен за килограмм).
Украина приобрела у Польши рекордное количество картофеля
В 2025 году Польша экспортировала 107,54 тысячи тонн картофеля, из которых Украина закупила 57,11 тысячи тонн, что составило почти половину экспортной выручки.
Экспортная выручка Польши за этот период составила 151,99 миллиона злотых, почти половину обеспечил украинский рынок с суммой 73,94 миллиона злотых.