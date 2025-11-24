Украина рекордно закупилась картофелем у поляков

В 2025 году Польша установила рекорд экспорта картофеля, отгрузив на внешние рынки более 107 тысяч тонн продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на FreshPlaza. Крупнейшим покупателем стала Украина, которая обеспечила почти половину экспортной выручки.

С января по август 2025 года Польша отправила на внешние рынки 107,54 тысячи тонн картофеля, говорится в SadyOgrody. Крупнейшие покупатели:

Украина – 57,11 тысячи тонн;

– 57,11 тысячи тонн; Румыния – 11,9 тысячи тонн;

Молдова – 9,92 тысячи тонн;

Беларусь – 6,52 тысячи тонн 6 52 тысячи тонн;

Германия – 5,63 тысячи тонн;

Италия – 5,01 тысячи тонн;

Словакия – 2,78 тысячи тонн;

Латвия – 2,4 тысячи тонн;

Испания – 1,25 тысячи тонн;

Великобритания – 820 тонн.

Экспортная выручка за этот период составила 151,99 миллиона злотых (30,4 миллиона евро), что значительно превышает прошлогодние показатели (110,04 миллиона злотых или 22,0 миллиона евро). Почти половину доходов обеспечил украинский рынок – 73,94 миллиона злотых (14,8 миллиона евро).

В то же время импорт картофеля в Польшу превышает экспорт: за восемь месяцев завезено 171,69 тысячи тонн на сумму около 55,2 миллиона евро, основным поставщиком была Германия.

