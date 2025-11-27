Импорт картофеля за год сильно вырос

Украина в январе-октябре 2025 года импортировала 123,14 тысячи тонн картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это в 5,1 раза больше против аналогичного периода прошлого года.

Согласно обнародованной статистике Государственной таможенной службы, в денежном выражении импорт картофеля вырос в 4,8 раза, до 66,086 миллиона долларов против 13,69 миллиона долларов год назад. У "Interfax-Украина" отметили, что основной импорт шел из Польши (36,9% поставок в денежном измерении), Египта (13,7%) и Нидерландов (11,6%).

В то же время экспорт картофеля из Украины за отчетный период уменьшился на 13,4%, до 2,14 тысячи тонн, тогда как в денежном выражении реализация была более выгодной и принесла на 2,4% (521 тысяча долларов) выручки больше чем в прошлом году.

Основными покупателями украинского картофеля были:

Молдова (58,5% от всех экспортных поставок),

(58,5% от всех экспортных поставок), Азербайджан (38,6%),

(38,6%), Сингапур (0,6%).

В октябре 2025 года Украина импортировала картофеля 359 тонн, что в 11,4 раза (4,09 тысячи тонн) меньше относительно прошлогоднего аналогичного периода, а экспорт увеличился в 4,6 раза (269 тонн).

