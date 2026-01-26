Как изменились цены на украинском плодоовощном рынке?

В Украине дорожала на прошлой неделе и сейчас продолжает дорожать картофель (с 10 – 14 до 12 – 14 гривен за килограмм), сообщают аналитики EastFruit. В то же время начали снижаться цены на столовую свеклу (с 8 – 10 до 7 – 9 гривен за килограмм).

Репчатый лук, подешевевший на предыдущей неделе, отметился незначительным ростом цен (с 5 – 7 до 6 – 8 гривен за килограмм). Вторую неделю подряд дорожают огурцы (с 130 – 180 до 135 – 180 гривен за килограмм) и помидоры (с 90 – 110 до 90 – 125 гривен за килограмм).

Рост предложения синей капусты привело к снижению цен на нее (с 20 – 25 до 15 – 20 гривен за килограмм). Также подешевели горький перец (с 100 – 200 до 100 – 180 гривен за килограмм) и зеленый лук (с 250 – 270 до 180 – 250 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Фруктовый сегмент отличился снижением цен на апельсин (с 70 – 110 до 60 – 110 гривен за килограмм). В то же время груши (с 30 – 55 до 40 – 60 гривен за килограмм) и виноград (с 80 – 170 до 140 – 200 гривен за килограмм) продолжают дорожать.

