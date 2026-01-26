Як змінилися ціни на українському плодоовочевому ринку?

В Україні дорожчала минулого тижня і нині продовжує дорожчати картопля (з 10 – 14 до 12 – 14 гривень за кілограм), повідомляють аналітики EastFruit. Водночас почали знижуватися ціни на столові буряки (з 8 – 10 до 7 – 9 гривень за кілограм).

Читайте також Запаси тануть, ціни ростуть: в Україні подорожчали столові буряки

Ріпчаста цибуля, що подешевшала попереднього тижня, відзначилася незначним зростанням цін (з 5 – 7 до 6 – 8 гривень за кілограм). Другий тиждень поспіль дорожчають огірки (з 130 – 180 до 135 – 180 гривень за кілограм) та помідори (з 90 – 110 до 90 – 125 гривень за кілограм).

Зростання пропозиції синьої капусти призвело до зниження цін на неї (з 20 – 25 до 15 – 20 гривень за кілограм). Також подешевшали гіркий перець (з 100 – 200 до 100 – 180 гривень за кілограм) та зелена цибуля (з 250 – 270 до 180 – 250 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Фруктовий сегмент відзначився зниженням цін на апельсин (з 70 – 110 до 60 – 110 гривень за кілограм). В той самий час груші (з 30 – 55 до 40 – 60 гривень за кілограм) та виноград (з 80 – 170 до 140 – 200 гривень за кілограм) продовжують дорожчати.

У магазинах України з'явився виноград по 3 тисячі гривень за кілограм