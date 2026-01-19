Буряки дорожчають на ринку України

На ринку України поточного тижня спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Вітчизняні виробники повідомляють про скорочення запасів коренеплодів належної якості, водночас попит з боку гуртових компаній та роздрібних торговельних мереж на цю продукцію зростає.

У результаті станом на сьогодні виробникам вдається реалізовувати столові буряки в діапазоні 5 – 10 гривень за кілограм, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання в цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції продукції. На сьогодні продажі коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершені, також істотно зменшилася пропозиція некондиційних овочів, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісну продукцію.

Зверніть увагу! Водночас експерти зазначають, що поточні ціни на столові буряки в Україні в середньому на 49% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Разом із тим учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер. На їхню думку, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та, як наслідок, до зниження цін у цьому сегменті.

