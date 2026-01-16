Чому ціни на тепличні помідори почали рости?

Суттєве скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку поточного тижня дало змогу продавцям незначно підвищити відпускні ціни в цьому сегменті, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основним постачальником продукції в цю пору року залишається Туреччина, однак упродовж останніх кількох тижнів обсяги постачання тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, наразі на українському ринку тепличні помідори в гуртовому сегменті пропонуються в діапазоні 90 – 110 гривень за кілограм (2,09 – 2,55 долара за кілограм), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас експерти зазначають, що продавці не наважуються на більш суттєве підвищення цін, зважаючи на доволі слабкий попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що наразі тепличні помідори в Україні в середньому продаються на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Водночас багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в цьому сегменті має тимчасовий характер. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після нормалізації постачання турецької продукції на український ринок.

