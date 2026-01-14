Високі ціни стимулювали перевиробництво овочів

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів, що через повномасштабну війну в Україні наразі складно вести повну офіційну статистику щодо вирощування овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Однак неофіційні дані свідчать про перевиробництво всіх позицій так званого борщового набору.

За його словами, надлишок спостерігається щодо цибулі, капусти, моркви, буряка та картоплі. Основною причиною стала цінова ситуація рік тому, коли рекордно високі ціни спонукали аграріїв активно збільшувати площі під цими культурами.

Водночас Баштанник наголошує, що така стратегія обернулася проблемами для самих виробників. Масове й безсистемне розширення посівів призвело до перенасичення ринку, через що багато фермерів змушені продавати продукцію нижче собівартості.

У більш виграшному становищі, за словами експерта, опиняться господарства, які мають сучасні овочесховища та зможуть зберегти врожай до кінця зими або початку весни. Саме тоді ціни можуть дещо зрости, адже нині за окремими позиціями вони в рази нижчі за собівартість.

Зверніть увагу! Що стосується тепличних овочів, суттєвих змін на ринку не відбулося. В Україні працює лише кілька великих тепличних комплексів, які вирощують переважно огірки та помідори, а їхня висока зимова ціна зумовлена дорогими енергоресурсами. За словами Баштанника, ця ситуація залишається стабільною і навряд чи зміниться в найближчі роки.

