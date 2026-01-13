Чому капуста почала дорожчати?

В Україні минулого тижня намітилася тенденція до підвищення цін на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики говорять, що до кінця грудня багато виробників розпродали більшу частину запасів цієї продукції.

Крім того, на ринку вже майже не залишилося капусти середньої та низької якості. Враховуючи стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що й призвело до зростання цін цього тижня. Підтверджують цю інформацію і гуртові компанії, які відзначають загальне скорочення цих овочів на ринку.

Загалом на сьогодні відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 3 – 10 гривень за кілограм (7 – 23 центи за кілограм), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нині ціни на білокачанну капусту в Україні залишаються в середньому на 82% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість учасників ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції, причому, на їхню думку, темпи зростання цін будуть прискорюватися зі скороченням запасів овочів у господарствах.

