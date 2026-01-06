Що буде з цінами на овочі та фрукти?

Очікувано у 2026 році вартість основних видів продуктів, серед яких і овочі з фруктами, буде зростати, повідомляє 24 Канал. Найближчі кілька місяців варто очікувати на зростання цін на більшість видів овочів.

За прогнозом науковиці Інни Сало, українцям варто бути готовими до сезонного щомісячного здорожчання плодово-овочевих взимку й навесні 2026 року:

до +10% – на овочі;

– на овочі; до +15% – на фрукти.

Інна Сало Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки На формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

На думку аналітика Максима Гопки, вартість овочів у магазинах у 2026 році змінюватимуться під впливом ще двох чинників.

Ціни на овочі будуть зростати внаслідок зменшення запасів на внутрішньому ринку та збільшення імпортної продукції. Особливо це буде відчутно з лютого,

– прогнозує експерт.

Як змінилися ціни на овочі з борщового набору

Науковиця Інна Сало з посиланням на дані "Мінфіну" розповіла, що з жовтня 2025 року ціни на овочі дещо знизилися через розширення пропозиції:

буряк здешевшав на 9% до 9,73 гривні за кілограм;

здешевшав на 9% до 9,73 гривні за кілограм; морква -12,1% до 10,90 гривні за кілограм;

-12,1% до 10,90 гривні за кілограм; капуста білокачанна -13,3% до 10,27 гривні за кілограм;

-13,3% до 10,27 гривні за кілограм; цибуля ріпчаста -9,5% до 7,36 гривні за кілограм;

-9,5% до 7,36 гривні за кілограм; картопля -1,3% до 14,90 гривні за кілограм.

Зниження цін у грудні спостерігають і на фрукти, зокрема яблука та цитрусові. У грудні яблука здешевшали на 13,7% у порівнянні з жовтнем, апельсини – на 17,8%, мандарини – на 9,6%, лимони – на 24,1%. Банани майже не змінилися в ціні.

Менш помітне зростання цін у 2026 році очікують на цибулю, буряк та картоплю з огляду на досить високу загальну пропозицію.

Як зміняться ціни на молоко та молочні продукти у 2026 році?