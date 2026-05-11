Фермери різко підняли ціни на капусту

В Україні почали стрімко зростати ціни на білоголову капусту врожаю 2025 року. Як повідомляють аналітики EastFruit, ринок перейшов до підвищувального тренду через сезонне скорочення пропозиції овочів.

Наразі виробники продають минулорічну капусту по 8 – 15 гривень за кілограм. У середньому це на 75% дорожче, ніж ще тиждень тому. При цьому попит на овоч залишається високим, що дозволяє фермерам і надалі переглядати ціни у бік зростання.

На ринку дедалі менше овочів урожаю 2025 року

Учасники ринку пояснюють подорожчання дефіцитом продукції. Більшість українських господарств уже завершили продажі капусти врожаю 2025 року, а ті фермери, які ще мають овочі, реалізують лише залишкові партії.

Попри нинішнє здорожчання, білоголова капуста все ще коштує в середньому на 77% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Водночас продавці не виключають, що ціни продовжать зростати й надалі, адже обсяги продукції на ринку швидко скорочуються.

Які нині ціни на капусту у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", у супермаркетах великих українських мереж наразі встановилися такі ціни на капусту:

Metro 19,90 гривні за кілограм;

Megamarket 31 гривня за кілограм;

Novus 14,89 гривні за кілограм;

Auchan 22,90 гривні за кілограм;

Сільпо 23 гривні за кілограм;

АТБ 27,49 гривні за кілограм.

В Україні різко подорожчала морква: запаси майже закінчилися

Наразі точно така ж ситуація, як з капустою склалася й на ринку моркви. Через скорочення запасів ростуть ціни на неї.

Ціни на моркву в Україні зросли на 22% через скорочення запасів у сховищах.

У супермаркетах ціни на моркву коливаються від 19,90 до 24,20 гривень за кілограм.

Водночас аналітики нагадують, що минулого року ситуація на ринку була схожою, однак тоді морква коштувала значно дорожче. У середньому ціни на якісну продукцію були у 3,2 раза вищими, ніж нині.