Пропозиція огірків на ринку стрімко зросла
Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують швидко знижуватися. За даними аналітиків EastFruit, виробники нині продають продукцію значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року.
Основною причиною здешевлення учасники ринку називають сезонне збільшення обсягів продукції на тлі слабкого попиту. У тепличних господарствах тривають стабільні та достатньо великі вибірки огірків, що призвело до перенасичення ринку.
При цьому споживчий попит помітно просів порівняно з попереднім тижнем, через що продавцям дедалі складніше підтримувати попередній рівень цін.
Виробники змушені продавати дешевше
Наразі українські тепличні комбінати реалізують огірки по 30 – 60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Через уповільнення продажів виробники змушені переглядати ціни у бік зниження, щоб активізувати збут та не допустити накопичення великих обсягів нереалізованої продукції.
Аналітики також зазначають, що нинішні ціни на тепличні огірки приблизно на 30% нижчі, ніж на початку травня минулого року. Водночас учасники ринку не виключають подальшого здешевлення, якщо темпи реалізації залишатимуться низькими.
Скільки наразі коштують огірки?
Згідно з даними "Мінфіну", у супермаркетах України встановилися такі ціни на огірки:
- Auchan 59,90 гривні за кілограм;
- Metro 79 гривень за кілограм;
- Megamarket 75 гривень за кілограм;
- АТБ 89,89 гривні за кілограм;
- VARUS 59,90 гривні за кілограм.
В Україні різко подорожчала морква: запаси майже закінчилися
На українському ринку почала стрімко дорожчати минулорічна морква через скорочення запасів у сховищах.
Ціни на моркву в Україні зросли на 22% через скорочення запасів у сховищах.
У супермаркетах ціни на моркву коливаються від 19,90 до 24,20 гривень за кілограм.
Водночас аналітики нагадують, що минулого року ситуація на ринку була схожою, однак тоді морква коштувала значно дорожче. У середньому ціни на якісну продукцію були у 3,2 раза вищими, ніж нині.