Пропозиція огірків на ринку стрімко зросла

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують швидко знижуватися. За даними аналітиків EastFruit, виробники нині продають продукцію значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Дивіться також Виробники яблук працюють навмання: ринок не знає реальних запасів

Основною причиною здешевлення учасники ринку називають сезонне збільшення обсягів продукції на тлі слабкого попиту. У тепличних господарствах тривають стабільні та достатньо великі вибірки огірків, що призвело до перенасичення ринку.

При цьому споживчий попит помітно просів порівняно з попереднім тижнем, через що продавцям дедалі складніше підтримувати попередній рівень цін.

Виробники змушені продавати дешевше

Наразі українські тепличні комбінати реалізують огірки по 30 – 60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Через уповільнення продажів виробники змушені переглядати ціни у бік зниження, щоб активізувати збут та не допустити накопичення великих обсягів нереалізованої продукції.

Аналітики також зазначають, що нинішні ціни на тепличні огірки приблизно на 30% нижчі, ніж на початку травня минулого року. Водночас учасники ринку не виключають подальшого здешевлення, якщо темпи реалізації залишатимуться низькими.

Скільки наразі коштують огірки?

Згідно з даними "Мінфіну", у супермаркетах України встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 59,90 гривні за кілограм;

59,90 гривні за кілограм; Metro 79 гривень за кілограм;

79 гривень за кілограм; Megamarket 75 гривень за кілограм;

75 гривень за кілограм; АТБ 89,89 гривні за кілограм;

89,89 гривні за кілограм; VARUS 59,90 гривні за кілограм.

В Україні різко подорожчала морква: запаси майже закінчилися

На українському ринку почала стрімко дорожчати минулорічна морква через скорочення запасів у сховищах.

Ціни на моркву в Україні зросли на 22% через скорочення запасів у сховищах.

У супермаркетах ціни на моркву коливаються від 19,90 до 24,20 гривень за кілограм.

Водночас аналітики нагадують, що минулого року ситуація на ринку була схожою, однак тоді морква коштувала значно дорожче. У середньому ціни на якісну продукцію були у 3,2 раза вищими, ніж нині.