Предложение огурцов на рынке стремительно выросло
Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают быстро снижаться. По данным аналитиков аналитиков EastFruit, производители сейчас продают продукцию значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.
Смотрите также Производители яблок работают наугад: рынок не знает реальных запасов
Основной причиной удешевления участники рынка называют сезонное увеличение объемов продукции на фоне слабого спроса. В тепличных хозяйствах продолжаются стабильные и достаточно большие выборки огурцов, что привело к перенасыщению рынка.
При этом потребительский спрос заметно просел по сравнению с предыдущей неделей, из-за чего продавцам все сложнее поддерживать прежний уровень цен.
Производители вынуждены продавать дешевле
Сейчас украинские тепличные комбинаты реализуют огурцы по 30 – 60 гривен за килограмм. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Из-за замедления продаж производители вынуждены пересматривать цены в сторону снижения, чтобы активизировать сбыт и не допустить накопления больших объемов нереализованной продукции.
Аналитики также отмечают, что нынешние цены на тепличные огурцы примерно на 30% ниже, чем в начале мая прошлого года. В то же время участники рынка не исключают дальнейшего удешевления, если темпы реализации будут оставаться низкими.
Сколько сейчас стоят огурцы?
Согласно данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:
- Auchan 59,90 гривны за килограмм;
- Metro 79 гривен за килограмм;
- Megamarket 75 гривен за килограмм;
- АТБ 89,89 гривен за килограмм;
- VARUS 59,90 гривны за килограмм.
В Украине резко подорожала морковь: запасы почти закончились
На украинском рынке начала стремительно дорожать прошлогодняя морковь из-за сокращения запасов в хранилищах.
Цены на морковь в Украине выросли на 22% из-за сокращения запасов в хранилищах.
В супермаркетах цены на морковь колеблются от 19,90 до 24,20 гривен за килограмм.
В то же время аналитики напоминают, что в прошлом году ситуация на рынке была похожей, однако тогда морковь стоила значительно дороже. В среднем цены на качественную продукцию были в 3,2 раза выше, чем сейчас.