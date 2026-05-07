Рынок яблок работает в условиях неопределенности

Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева и руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий отмечают, что участники рынка не имеют полной информации об объемах яблок, которые остаются в хранилищах, сообщает AgroTimes. По словам специалистов, данные о запасах являются отрывочными и не позволяют сформировать четкое понимание ситуации.

Поэтому производителям и трейдерам сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен и планировать продажи.

В результате часть хозяйств пытается быстро реализовать продукцию, опасаясь падения цен, тогда как другие наоборот откладывают продажи до завершения сезона в надежде получить более высокую стоимость.

Эксперты предупреждают о риске ценовой коррекции

Аналитики отмечают, что обе стратегии несут существенные риски для производителей. Быстрая продажа может привести к потере потенциальной прибыли, а затягивание реализации – к ухудшению качества яблок во время хранения.

Кроме того, существует риск, что рынок не сможет своевременно поглотить все остатки продукции. В таком случае в конце сезона возможен резкий пересмотр цен.

Эксперты считают, что отсутствие правдивой статистики по запасам яблок лишь усиливает нестабильность на рынке и усложняет работу как производителей, так и экспортеров.

Сколько сейчас стоят яблоки в украинских магазинах?

Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах крупных украинских сетей установились такие цены на яблоки:

Metro 42 гривны за килограмм;

Novus 39,99 гривны за килограмм;

АТБ 39,90 гривны за килограмм;

Auchan 38,90 гривны за килограмм;

Сильпо 40 гривен за килограмм.

Украинские яблоки под угрозой: импорт из Южного полушария давит на цены

Дополнительный объем импортных яблок из Южного полушария создает серьезное давление на цены на украинском рынке.

Значительные запасы яблок в Польше и рост импорта из Бразилии, Чили и Южно-Африканской Республики усиливают конкуренцию, что может привести к снижению цен на отечественную продукцию.

В таких условиях окно для выгодной продажи существенно сужается. Задержка с реализацией может привести к накоплению запасов и дальнейшему падению цен на внутреннем и внешнем рынках.