Рынок яблок работает в условиях неопределенности
Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева и руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий отмечают, что участники рынка не имеют полной информации об объемах яблок, которые остаются в хранилищах, сообщает AgroTimes. По словам специалистов, данные о запасах являются отрывочными и не позволяют сформировать четкое понимание ситуации.
Поэтому производителям и трейдерам сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен и планировать продажи.
В результате часть хозяйств пытается быстро реализовать продукцию, опасаясь падения цен, тогда как другие наоборот откладывают продажи до завершения сезона в надежде получить более высокую стоимость.
Эксперты предупреждают о риске ценовой коррекции
Аналитики отмечают, что обе стратегии несут существенные риски для производителей. Быстрая продажа может привести к потере потенциальной прибыли, а затягивание реализации – к ухудшению качества яблок во время хранения.
Кроме того, существует риск, что рынок не сможет своевременно поглотить все остатки продукции. В таком случае в конце сезона возможен резкий пересмотр цен.
Эксперты считают, что отсутствие правдивой статистики по запасам яблок лишь усиливает нестабильность на рынке и усложняет работу как производителей, так и экспортеров.
Сколько сейчас стоят яблоки в украинских магазинах?
Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах крупных украинских сетей установились такие цены на яблоки:
- Metro 42 гривны за килограмм;
- Novus 39,99 гривны за килограмм;
- АТБ 39,90 гривны за килограмм;
- Auchan 38,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 40 гривен за килограмм.
Украинские яблоки под угрозой: импорт из Южного полушария давит на цены
Дополнительный объем импортных яблок из Южного полушария создает серьезное давление на цены на украинском рынке.
Значительные запасы яблок в Польше и рост импорта из Бразилии, Чили и Южно-Африканской Республики усиливают конкуренцию, что может привести к снижению цен на отечественную продукцию.
В таких условиях окно для выгодной продажи существенно сужается. Задержка с реализацией может привести к накоплению запасов и дальнейшему падению цен на внутреннем и внешнем рынках.