Фермеры резко подняли цены на капусту
В Украине начали стремительно расти цены на белокочанную капусту урожая 2025 года. Как сообщают аналитики EastFruit, рынок перешел к повышательному тренду из-за сезонного сокращения предложения овощей.
Смотрите также В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы: цены упали уже на 30%
Сейчас производители продают прошлогоднюю капусту по 8 – 15 гривен за килограмм. В среднем это на 75% дороже, чем еще неделю назад. При этом спрос на овощ остается высоким, что позволяет фермерам и в дальнейшем пересматривать цены в сторону роста.
На рынке все меньше овощей урожая 2025 года
Участники рынка объясняют подорожание дефицитом продукции. Большинство украинских хозяйств уже завершили продажи капусты урожая 2025 года, а те фермеры, которые еще имеют овощи, реализуют только остаточные партии.
Несмотря на нынешнее подорожание, белокочанная капуста все еще стоит в среднем на 77% дешевле, чем в начале мая прошлого года. В то же время продавцы не исключают, что цены продолжат расти и в дальнейшем, ведь объемы продукции на рынке быстро сокращаются.
Какие сейчас цены на капусту в магазинах?
Согласно данным "Минфина", в супермаркетах крупных украинских сетей сейчас установились такие цены на капусту:
- Metro 19,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 31 гривна за килограмм;
- Novus 14,89 гривны за килограмм;
- Auchan 22,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 23 гривны за килограмм;
- АТБ 27,49 гривны за килограмм.
В Украине резко подорожала морковь: запасы почти закончились
Сейчас точно такая же ситуация, как с капустой сложилась и на рынке моркови. Из-за сокращения запасов растут цены на нее.
Цены на морковь в Украине выросли на 22% из-за сокращения запасов в хранилищах.
В супермаркетах цены на морковь колеблются от 19,90 до 24,20 гривен за килограмм.
В то же время аналитики напоминают, что в прошлом году ситуация на рынке была похожей, однако тогда морковь стоила значительно дороже. В среднем цены на качественную продукцию были в 3,2 раза выше, чем сейчас.