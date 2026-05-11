Фермеры резко подняли цены на капусту

В Украине начали стремительно расти цены на белокочанную капусту урожая 2025 года. Как сообщают аналитики EastFruit, рынок перешел к повышательному тренду из-за сезонного сокращения предложения овощей.

Сейчас производители продают прошлогоднюю капусту по 8 – 15 гривен за килограмм. В среднем это на 75% дороже, чем еще неделю назад. При этом спрос на овощ остается высоким, что позволяет фермерам и в дальнейшем пересматривать цены в сторону роста.

На рынке все меньше овощей урожая 2025 года

Участники рынка объясняют подорожание дефицитом продукции. Большинство украинских хозяйств уже завершили продажи капусты урожая 2025 года, а те фермеры, которые еще имеют овощи, реализуют только остаточные партии.

Несмотря на нынешнее подорожание, белокочанная капуста все еще стоит в среднем на 77% дешевле, чем в начале мая прошлого года. В то же время продавцы не исключают, что цены продолжат расти и в дальнейшем, ведь объемы продукции на рынке быстро сокращаются.

Какие сейчас цены на капусту в магазинах?

Согласно данным "Минфина", в супермаркетах крупных украинских сетей сейчас установились такие цены на капусту:

Metro 19,90 гривны за килограмм;

Megamarket 31 гривна за килограмм;

Novus 14,89 гривны за килограмм;

Auchan 22,90 гривны за килограмм;

Сильпо 23 гривны за килограмм;

АТБ 27,49 гривны за килограмм.

В Украине резко подорожала морковь: запасы почти закончились

Сейчас точно такая же ситуация, как с капустой сложилась и на рынке моркови. Из-за сокращения запасов растут цены на нее.

Цены на морковь в Украине выросли на 22% из-за сокращения запасов в хранилищах.

В супермаркетах цены на морковь колеблются от 19,90 до 24,20 гривен за килограмм.

В то же время аналитики напоминают, что в прошлом году ситуация на рынке была похожей, однако тогда морковь стоила значительно дороже. В среднем цены на качественную продукцию были в 3,2 раза выше, чем сейчас.