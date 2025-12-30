Якісна цибуля тане на очах

Через осінні дощі, які зіпсували значну частину врожаю, об'єми якісної цибулі в Україні швидко зменшуються, повідомляє 24 Канал із посиланням на фахівця з вирощування овочевих культур та консультанта Павла Булгакова.

Дуже багато цибулі, яка побачила дощів у полі, має дуже низьку якість. Багато хто вже або переорав цибулю в полі, так і не зібравши, або навіть зі сховища витягують і продають за дуже низькою ціною. Тому якісної продукції все менше і менше,

– зазначив він.

За його словами, вимоги по якості у трейдерів доволі високі, тому навіть господарства з великими об'ємами зберігання швидко випродують запаси якісної цибулі. Продукція, яка не відповідає стандартам, йде на реалізацію за зниженою ціною або взагалі списується.

Осінні дощі стали головною причиною погіршення якості врожаю. Цибуля, яка потрапила під дощ у полі під час збирання або дозрівання, погано зберігається та швидко псується. Це змушує виробників або терміново реалізовувати продукцію, або нести збитки.

Зверніть увагу! Експерт підкреслює, що загальна тенденція на ринку — скорочення пропозиції якісної цибулі при зростаючих вимогах покупців до товарного вигляду та лежкості продукції.

