Чому в Україні знову дорожчають томати?

В Україні протягом минулого тижня помітно зросли ціни на тепличні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Причиною такого стрімкого подорожчання стала недостатня пропозиція даної продукції на ринку через завершення сезону.

Підтримку цін у цьому сегменті також надає ажіотажний попит на тепличні овочі з боку українських споживачів напередодні новорічних свят.

За даними щоденного моніторингу, наразі томати надходять у продаж за цінами 80 – 100 гривень за кілограм (1,90 – 2,37 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також підтримку цін у цьому сегменті надає дорога імпортна продукція, ціни на яку помітно зросли порівняно з минулим тижнем. При цьому пропозиція імпортних овочів на українському ринку дуже обмежена.

Зверніть увагу! Експерти додають, що зараз ціни на тепличні помідори в Україні вже озвучуються фактично в тому ж діапазоні, що і наприкінці грудня 2024 року. Однак при цьому ключові гравці ринку не виключають, що темпи подорожчання цієї продукції найближчим часом можуть сповільнитись, оскільки роздрібні мережі та гуртові компанії вже практично завершили формування запасів на період перших тижнів нового 2026 року.

