Почему в Украине снова дорожают томаты?

В Украине в течение прошлой недели заметно выросли цены на тепличные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Причиной такого стремительного подорожания стало недостаточное предложение данной продукции на рынке из-за завершения сезона.

Поддержку цен в этом сегменте также оказывает ажиотажный спрос на тепличные овощи со стороны украинских потребителей в преддверии новогодних праздников.

По данным ежедневного мониторинга, сейчас томаты поступают в продажу по ценам 80 – 100 гривен за килограмм (1,90 – 2,37 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также поддержку цен в этом сегменте оказывает дорогая импортная продукция, цены на которую заметно выросли по сравнению с прошлой неделей. При этом предложение импортных овощей на украинском рынке очень ограничено.

Обратите внимание! Эксперты добавляют, что сейчас цены на тепличные помидоры в Украине уже озвучиваются фактически в том же диапазоне, что и в конце декабря 2024 года. Однако при этом ключевые игроки рынка не исключают, что темпы подорожания этой продукции в ближайшее время могут замедлиться, поскольку розничные сети и оптовые компании уже практически завершили формирование запасов на период первых недель нового 2026 года.

