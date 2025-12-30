Качественный лук тает на глазах

Из-за осенних дождей, которые испортили значительную часть урожая, объемы качественного лука в Украине быстро уменьшаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста по выращиванию овощных культур и консультанта Павла Булгакова.

Читайте также В Украине вместе со спросом упали цены на картофель

Очень много лука, который увидел дождей в поле, имеет очень низкое качество. Многие уже или перепахали лук в поле, так и не собрав, или даже из хранилища вытаскивают и продают по очень низкой цене. Поэтому качественной продукции все меньше и меньше,

– отметил он.

По его словам, требования по качеству у трейдеров довольно высокие, поэтому даже хозяйства с большими объемами хранения быстро продают запасы качественного лука. Продукция, которая не соответствует стандартам, идет на реализацию по сниженной цене или вообще списывается.

Осенние дожди стали главной причиной ухудшения качества урожая. Лук, который попал под дождь в поле во время уборки или созревания, плохо хранится и быстро портится. Это заставляет производителей или срочно реализовывать продукцию, или нести убытки.

Обратите внимание! Эксперт подчеркивает, что общая тенденция на рынке - сокращение предложения качественного лука при растущих требованиях покупателей к товарному виду и лежкости продукции.

Стоимость томатов подскочила в Украине: почему выросли цены?