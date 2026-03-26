Почему цены на лук упали очень низко?

В Украине с середины прошлой недели продолжается новая волна снижения цен на репчатый лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Фермеры ожидали, что весной цены начнут расти из-за сокращения объемов некондиционной продукции на рынке. Однако пока ситуация развивается в противоположном направлении – предложение остается высоким, а цены продолжают падать.

По состоянию на сегодня производители продают лук по цене 3 – 8 гривен за килограмм (0,07 – 0,18 доллара за килограмм), что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее.

Обратите внимание! По словам участников рынка, главной причиной снижения цен является большое количество продукции среднего и низкого качества. С наступлением тепла хозяйства активнее распродают запасы из хранилищ, поскольку овощи быстро теряют товарный вид.

Дополнительное давление на цены создает и слабый спрос – торговая активность в сегменте остается невысокой.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года репчатый лук в Украине сейчас стоит в среднем на 49% дешевле. Сейчас, по данным "Минфина", в популярных сетях супермаркетов установились такие цены на лук:

Auchan 7,80 гривны за килограмм;

Novus 6,89 гривны за килограмм;

Megamarket 8 гривен за килограмм;

АТБ 8,45 гривны за килограмм;

Varus 6,90 гривны за килограмм.

