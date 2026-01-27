Вартість моркви почала зростати

На внутрішньому ринку України спостерігається тенденція до підвищення цін на моркву, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Учасники ринку пов'язують цю динаміку зі зменшенням обсягів пропозиції коренеплодів від місцевих господарств.

Станом на сьогодні українські фермери продають моркву за ціною не нижче 6 – 12 гривень за кілограм (14 – 28 центів за кілограм), що в середньому на 15 відсотків дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому власники якісної продукції не поспішають з продажами, розраховуючи на подальше зростання цін.

Подорожчання моркви експерти пояснюють істотним скороченням її пропозиції на ринку. Реалізація коренеплодів із необладнаних сховищ майже завершилася, а обсяги некондиційної моркви помітно зменшилися, що дало змогу виробникам підвищити ціни на продукцію вищої якості.

Зверніть увагу! Водночас аналітики зазначають, що наразі морква в Україні в середньому на 70 відсотків дешевша, ніж у цей самий період минулого року. Більшість експертів вважають поточне подорожчання тимчасовим і прогнозують більш активне зростання цін ближче до середини весни цього року.

