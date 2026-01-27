Стоимость моркови начала расти
На внутреннем рынке Украины наблюдается тенденция к повышению цен на морковь, сообщают аналитики проекта EastFruit. Участники рынка связывают эту динамику с уменьшением объемов предложения корнеплодов от местных хозяйств.
Читайте также В магазинах Украины появился виноград по 3 тысячи гривен за килограмм
По состоянию на сегодня украинские фермеры продают морковь по цене не ниже 6 – 12 гривен за килограмм (14 – 28 центов за килограмм), что в среднем на 15 процентов дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом владельцы качественной продукции не спешат с продажами, рассчитывая на дальнейший рост цен.
Подорожание моркови эксперты объясняют существенным сокращением ее предложения на рынке. Реализация корнеплодов из необорудованных хранилищ почти завершилась, а объемы некондиционной моркови заметно уменьшились, что позволило производителям повысить цены на продукцию высшего качества.
Обратите внимание! В то же время аналитики отмечают, что сейчас морковь в Украине в среднем на 70 процентов дешевле, чем в этот же период прошлого года. Большинство экспертов считают текущее подорожание временным и прогнозируют более активный рост цен ближе к середине весны этого года.
Картофель продолжает дорожать: как изменились цены на овощи и фрукты за неделю?
Картофель подорожал до 12 – 14 гривен за килограмм, тогда как цены на свеклу и синюю капусту снизились.
Цены на огурцы и помидоры растут вторую неделю подряд, а фруктовый сегмент отметился снижением цен на апельсины.