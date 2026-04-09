Какого подорожания овощей ждать в апреле?

Как рассказала в комментарии 24 Каналу ученая Института аграрной экономики Инна Сало, по итогам апреля можно ожидать умеренного подорожания овощей из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку.

Эксперт отмечает, что формирование цены на овощи зависит от объемов поставок, стоимости хранения и транспортировки, а также тарифов на электроэнергию и цен на топливо, существенно растущих в последнее время.

Инна Сало Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В апреле 2026 года ожидается сезонное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 5%, плодов – до 7% против нынешних цен.

Как отмечает експертка, в Украине около 88% овощей – до 7,5 миллиона тонн – выращивают хозяйства населения. Поэтому формирование предложения и цен на рынке существенно зависит от условий хранения и логистики.

Сколько стоят овощи в апреле?

По состоянию на первую декаду апреля средние цены на овощи демонстрируют разную динамику. К примеру, существенно подорожали молодой картофель, помидоры и чеснок. Тогда как подешевели молодая капуста, огурцы, болгарский перец, розовый картофель.

По данным "Минфина", по состоянию на 9 апреля в среднем овощи в Украине стоят так:

Капуста молодая – 80,70 гривны за килограмм (-19 гривен с начала апреля);

Капуста белокочанная – 10,20 гривны за килограмм (+0,95 гривны с начала апреля);

Картофель – 18,70 гривны за килограмм (-0,5 гривны с начала апреля);

Картофель молодой – 37,46 гривны за килограмм (+13,06 гривны с начала апреля);

Картофель розовый – 29,99 гривны за килограмм (-10 гривен с начала апреля);

Лук репчатый – 8,56 гривны за килограмм (+0,93 гривны с начала апреля);

Лук синий – 23,75 гривны за килограмм (-2,35 гривны с начала апреля);

Морковь – 12,57 гривны за килограмм (+0,17 гривны с начала апреля);

Огурцы гладкие – 178,95 гривны за килограмм (-6,84 гривны с начала апреля);

Огурцы колючие – 224,50 гривны за килограмм (-63,5 гривны с начала апреля);

Перец болгарский желтый – 310,35 гривны за килограмм (-4,32 гривны с начала апреля);

Помидоры красные – 259,94 гривны за килограмм (+36,35 гривны с начала апреля);

Помидоры розовые – 341,77 гривны за килограмм (+3,34 гривны с начала апреля);

Помидоры сливка – 264,50 гривны за килограмм (+12,3 гривны с начала апреля);

Свекла – 9,30 гривны за килограмм (-0,53 гривны с начала апреля);

Чеснок – 166,15 гривны за килограмм (+17,41 гривны с начала апреля);

Чеснок молодой – 170,62 гривны за килограмм (-6,67 гривны с начала апреля).

Заметим! На удешевление овощей влияют как падение спроса из-за ухудшения качества продукции, поскольку некоторые теряют товарный вид, так и давление импорта, который заходит на украинский рынок и увеличивает конкуренцию.

