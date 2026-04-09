Какого подорожания овощей ждать в апреле?
Как рассказала в комментарии 24 Каналу ученая Института аграрной экономики Инна Сало, по итогам апреля можно ожидать умеренного подорожания овощей из-за дополнительных расходов на хранение и транспортировку.
Эксперт отмечает, что формирование цены на овощи зависит от объемов поставок, стоимости хранения и транспортировки, а также тарифов на электроэнергию и цен на топливо, существенно растущих в последнее время.
В апреле 2026 года ожидается сезонное подорожание плодоовощной продукции: овощей – до 5%, плодов – до 7% против нынешних цен.
Как отмечает експертка, в Украине около 88% овощей – до 7,5 миллиона тонн – выращивают хозяйства населения. Поэтому формирование предложения и цен на рынке существенно зависит от условий хранения и логистики.
Сколько стоят овощи в апреле?
По состоянию на первую декаду апреля средние цены на овощи демонстрируют разную динамику. К примеру, существенно подорожали молодой картофель, помидоры и чеснок. Тогда как подешевели молодая капуста, огурцы, болгарский перец, розовый картофель.
По данным "Минфина", по состоянию на 9 апреля в среднем овощи в Украине стоят так:
- Капуста молодая – 80,70 гривны за килограмм (-19 гривен с начала апреля);
- Капуста белокочанная – 10,20 гривны за килограмм (+0,95 гривны с начала апреля);
- Картофель – 18,70 гривны за килограмм (-0,5 гривны с начала апреля);
- Картофель молодой – 37,46 гривны за килограмм (+13,06 гривны с начала апреля);
- Картофель розовый – 29,99 гривны за килограмм (-10 гривен с начала апреля);
- Лук репчатый – 8,56 гривны за килограмм (+0,93 гривны с начала апреля);
- Лук синий – 23,75 гривны за килограмм (-2,35 гривны с начала апреля);
- Морковь – 12,57 гривны за килограмм (+0,17 гривны с начала апреля);
- Огурцы гладкие – 178,95 гривны за килограмм (-6,84 гривны с начала апреля);
- Огурцы колючие – 224,50 гривны за килограмм (-63,5 гривны с начала апреля);
- Перец болгарский желтый – 310,35 гривны за килограмм (-4,32 гривны с начала апреля);
- Помидоры красные – 259,94 гривны за килограмм (+36,35 гривны с начала апреля);
- Помидоры розовые – 341,77 гривны за килограмм (+3,34 гривны с начала апреля);
- Помидоры сливка – 264,50 гривны за килограмм (+12,3 гривны с начала апреля);
- Свекла – 9,30 гривны за килограмм (-0,53 гривны с начала апреля);
- Чеснок – 166,15 гривны за килограмм (+17,41 гривны с начала апреля);
- Чеснок молодой – 170,62 гривны за килограмм (-6,67 гривны с начала апреля).
Заметим! На удешевление овощей влияют как падение спроса из-за ухудшения качества продукции, поскольку некоторые теряют товарный вид, так и давление импорта, который заходит на украинский рынок и увеличивает конкуренцию.
Как изменилась стоимость пасхальной корзины?
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для 24 Канала рассказал, что стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит почти 500 гривен в ее базовом виде. Сюда входят кулич, яйца, соль, хрен и свечи.
Больше всего подорожали выпекание кулича – на 12%, а также стоимость яиц – на 13%. В целом стоимость базовой пасхальной корзины по сравнению с 2025 годом будет выше на 12%.
Максимальная стоимость пасхальной корзины на основе базовых продуктов, но с добавлением колбасы, сыра, сала, горчицы, огурцов и помидоров, а также бутылки кагора, вырастет в среднем до 1 383 гривен. Это на 17% больше, чем в 2025 году.