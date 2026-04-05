Стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине продолжает расти, и 2026 год не стал исключением. Такие ключевые продукты к столу, как яйца, мясо и ингредиенты к выпечке, уже подорожали за последний год.

Впрочем, стоит заметить, что цены растут неравномерно: больше всего дорожают те продукты, на производство которых нужно много энергии.

24 Канал проанализировал, какую цену в 2026 году будет иметь самая дешевая и самая дорогая пасхальные корзины, какие продукты к праздничному столу за последний год подорожали существенно и насколько подорожал набор к Пасхе с 2022 года.

Какая цена пасхальной корзины и продуктов на Пасху в этом году?

В этом году стоимость продуктов к Пасхе может существенно отличаться в зависимости от того, что именно выбирать к праздничному столу. Поэтому, рассказываем, сколько в среднем будут стоить продукты в пасхальную корзину:

паска – минимальная цена составляет 90 гривен, а максимальная – 1 000 гривен (в зависимости от вида),

яйца – от 81 до 111 гривен за десяток,

колбаса – от 173 до 364 гривен за 400 граммов,

ветчина (буженина) – от 175 до почти 600 гривен за 400 граммов,

сыр – от 143 до 520 гривен за 400 граммов,

масло – от 129 до 292 гривен (180 – 500 граммов),

хрен – от 25 до 34 гривен.

Расчеты от УКАБ

По расчетам аналитика УКАБ Максима Гопки для 24 Канала, стоимость базовой пасхальной корзины в 2026 году, которая состоит из паски, яиц, соли, хрена и свечи, будет на уровне почти 500 гривен.

За приготовление 3 пасок по традиционному рецепту нужно будет отдать 357 гривен, а за 10 яиц – 86,45 гривны.

Зато такие дополнения, как соль (100 граммов) будет стоить 3,5 гривны, хрен – 25 гривен, а одна свеча – 10 гривен.

Максим Гопка, аналитик УКАБ То есть такой базовый набор будет стоить всего 478 гривен, что на 12% больше чем в 2025 году, и на 49% больше, чем в 2024 году. Больше всего подорожали выпекания паски – на 12%, а также стоимость яиц – на 13%.

Зато максимальная стоимость пасхальной корзины, имея базовые продукты, но с добавлением сыра, горчицы, колбасы, сала, огурцов и помидоров, а еще бутылки кагора, то она вырастет в среднем до 1 383 гривен, что на 17% больше, чем в прошлом году и на 37% больше, чем в 2024 году.

Цены в "Сильпо"

На запрос для 24 Канала в "Сильпо" рассказали, что украинцы в этом году могут сформировать свою пасхальную корзину в соответствии со своими предпочтениями и на любой бюджет: от минимального до максимального.

В сети подготовили обзор, где указано, что самый дешевый базовый вариант стоимости пасхальной корзины может составить от 1 200 гривен, а более расширенный – уже от 2 300 гривен.

Впрочем, самую высокую цену придется отдать за ту корзину, которая будет содержать продукты от крафтовых производителей и эксклюзивные новинки – от 4 660 гривен.

Справка: цены продуктов для пасхальных корзин актуальны по состоянию на 18 марта.

Базовая пасхальная корзина – от 1 200 гривен

Самым дорогим продуктом в таком варианте корзины будет сыр – его цена составит почти 200 гривен за 400 граммов. Следующей в рейтинге стоимости будет буженина (175,60 гривны за 400 граммов) и колбаса (173,60 гривны за 400 граммов). Если же семья вместо сыра выберет себе брынзу, то цена за продукт 30% составит 143,60 гривны за 400 граммов.

Десяток яиц обойдется в почти 81 гривну, а хрен (125 граммов) – 25,49 гривны. Для освящения в корзину добавляют и масло, которое будет стоить где-то 129 гривен за 180 граммов (82,5%), а соль кухонная будет стоить всего 13 гривен за килограмм.

В то же время классическая паска (300 граммов) обойдется в 90 гривен, а вот верхушка паски – в почти 55 гривен. Декор, например посыпка к паске, будет стоить уже 75 гривен (80 граммов). А вот кагор 750 миллилитров будет стоить 139 гривен.

Расширенный вариант корзины – от 2 300 гривен

В этом варианте семья может выбрать вместо классической паски кекс Панетоне, который будет стоить 279 гривен за 400 граммов.

Вместо буженины можно выбрать себе вариант ветчины, которая будет стоить 199,60 гривны за 400 граммов. Дороже будут и сами колбасы от разных марок – "Укрпромпостач Украинская смаженая" будет по 263,60 гривны за 400 граммов, а "Премия Дрогобычская" по 343,60 гривны за 400 граммов.

Такие сыры, как гауда "Премия 45%" (400 граммов), обойдется в 239,60 гривны, а брынза "ЛТ Старый Порицк" (400 граммов) – в 247,60 гривны.

В этом варианте даже соль будет стоить уже 33 гривны за килограмм. А десяток яиц, но большего размера – 88,49 гривны. А кроме кагора также добавляется еще и квас, как напиток, – за 0,33 литра надо отдать почти 70 гривен.

Пасхальная корзина из крафтовых продуктов – от 4 660 гривен

Самым дорогим будет набор на Пасху для гурманов. Панетоне с манго, а именно 480 граммов, будет стоить почти 1 000 гривен, а манговая верхушка (130 граммов) – почти 70 гривен.

Сыр гауда "Veldhuyzen Black Label" за 400 граммов будет стоить 519,60 гривны, а брынза ЛТ "Мукко с пажитником" – 155,60 гривны. Также сыр от той же марки, но выдержанный – 359,60 гривны.

Балык "Алан Дарницкий" обойдется в почти 600 гривен за 400 граммов, а буженина ЛТ "Крафтяр по-домашнему" – в 259,60 гривны. Также можно будет себе выбрать колбасу ЛТ "Крафтяр смаженая" (400 граммов) за 251,60 гривны, или колбасу "Алан Брауншвейгская" за 330 граммов – 364 гривны.

Десяток органических яиц будет стоить 111 гривен, а масло от ЛТ "Мукко Экстра" – 169 гривен за 200 граммов. Поэтому соль, но морская, обойдется в 34,49 гривны.

Что касается напитков, то вместо кагора, можно взять портвейн Saint Claire Porto Tawny – за 0,75 литра 599 гривен. В то же время добавить еще сюда квас по такой же цене, что и в предыдущем варианте корзины.

Стоимость продуктов в корзину от Института аграрной экономики

В то же время еще раньше в пресс-релизе директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко сообщил, что для украинцев в этом году в среднем пасхальная корзина на 4 человек может стоить 1 903 гривны.

Заметьте! Для расчета стоимости пасхальной корзины в 2026 году были взяты данные по ценам на продукты по состоянию на 20 марта в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus.

Базовый состав корзины на Пасху

Поэтому основа каждой пасхальной корзины – паска – будет стоить в этом году почти 267 гривен, если готовить дома по традиционному рецепту. Для сравнения с 2025 годом, цена несколько выросла, а именно на 34 гривны. Зато купленная паска обойдется еще дороже.

Мясные продукты станут самыми дорогими составляющими корзины, потому что только за полкило буженины придется отдать 353 гривны в среднем, а за полкило домашней колбасы – 287,5 гривны. .

Что касается молочных продуктов, то больше всего за последний год подорожал мягкий сыр – аж на 31,3%. Поэтому за полкило придется отдать где-то 157,5 гривны. Сливочное масло хоть подорожало всего на 3%, Впрочем, его цена до сих пор остается одной из самых высоких – 292 гривны за полкило.

Интересно! Самым дешевым окажется хрен, за 200 граммов которого надо отдать в среднем от 28 до 34 гривен.

Дополнения к традиционной корзине

Корзина с дополнениями, например огурцы, помидоры, яблоки и красное вино, будет стоить уже дороже, чем 1 900 гривен. Цена в таком случае возрастет до почти 2 348 гривен.

Это все из-за того, что овощи за последний год рекордно выросли: помидоры в 2025 году стоили от 126 до 189 гривен за килограмм, а сейчас цена уже от 187 до 278 гривен за килограмм. В то же время за килограмм огурцов придется отдать от 175 до 275 гривен.

Яблоки обойдутся в 45 – 55 гривен за килограмм, а бутылка церковного вина "Кагор" – в среднем в 189 гривен.

Как изменилась стоимость набора к Пасхе от 2022 года по 2026 год?

Как рассказывает для 24 Канала ученая из Института аграрной экономики Светлана Черемисина, динамика стоимости пасхальной корзины в Украине с 2022 года по 2026 год показывает стабильный рост с выразительными волнами инфляции:

в 2022 году цена составляла 972 гривны и была дороже на 24,6%,

в 2023 году она уже составляла 1 208,78 гривны, что на 24,4% больше,

в 2024 году – 1 422,05 гривны (+17,6%),

в 2025 году – 1 663,26 гривны (+17%),

в 2026 году – 1 903,19 гривны (+14,4%).

Светлана Черемисина, главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" За 5 лет стоимость корзины выросла почти вдвое – почти на 96%, что является прямым следствием вызванной инфляцией в результате войны России против Украины, структурными сдвигами в производстве и логистике. В 2022 – 2023 годах наблюдался наиболее резкий скачок стоимости корзины – почти на 25%.

Таким образом, средняя стоимость корзины на Пасху в почти 2 000 гривен уже становится ощутимой нагрузкой на украинцев, у которых реальные доходы на самом деле снижаются.

И поэтому в этом контексте можно говорить о постепенной трансформации пасхальной корзины из привычного элемента праздничного потребления в частично ограниченный по доступности продукт,

– говорит ученая.

Динамика роста цен яйца

Интересно, что особое внимание ученая в динамике цен на корзину обращает на стоимость яиц как одного из ключевых символов Пасхи.

То есть если в 2022 году их стоимость была около 36 гривен за десяток, то в 2026 году видим, что цена средняя уже составляет почти 87 гривен,

– говорит Светлана.

Мясная и молочная продукции

В то же время больше всего цены растут на продукты с высокой добавленной стоимостью и энергозатратным производством, а это мясо и молочная продукция.

Для сравнения: домашняя колбаса с 2022 года при цене в 160 гривен за 0,5 килограмма выросла до 287,5 гривны в 2026 году. А вот буженины – с 168 гривен до 353 гривен за 0,5 килограмма.

Зато за полкило твердого сыра сначала надо было отдать 150 гривен, а с годами цена выросла до почти 300 гривен. Сливочное масло подорожало со 140 гривен до 292 гривен, а мягкий сыр – с 90 гривен за полкило до 157,5 гривны.

Стоимость паски

В этой тенденции подорожания за последние 4 года показательным является стоимость и самой паски, ведь он подорожал с 134 гривен в 2022 году до почти 267 гривен в 2026 году, то есть почти на 100%.

Это объясняется тем, что паска аккумулирует в себе стоимость ключевых аграрных и перерабатывающих ресурсов – муки, молока, яиц, сахара, что делает ее своеобразным "индексом продовольственной инфляции",

– отмечает Черемисина.

Овощи и фрукты

Тепличные овощи с 2022 года по 2026 год выросли в диапазоне от 30% до 80%, что связано больше с сезонными факторами, высокой энергоемкостью производства и зависимостью от зарубежных составляющих.

Полкило томатов выросло почти втрое – в среднем с 48 гривен до 118 гривен (от 84 – 115 гривен за кило до 187 – 278 гривен за кило), а огурцы почти вдвое – с 60 гривен до 112 гривен (от 80 – 148 гривен за кило до 175 – 275 гривен за кило).

Что касается яблок, то их средняя цена за полкило выросла с 10 гривен до 25 гривен (то есть от 14 – 25 гривен за кило до 45 – 55 гривен за кило).

Другие дополнительные продукты

Несмотря на это, другие продукты демонстрируют за эти годы стабильность. Например, сало росло медленнее – с 79 гривен до около 123 гривен за полкило (от 150 – 160 гривен за кило до 200 – 240 гривен за кило). Еще меньшую динамику показывают соль и хрен, которые являются тоже компонентами к пасхальному столу.

Насколько могут подорожать продукты перед Пасхой?

Яйца

Эксперт в области птицеводства Олег Катеринич в разговоре с 24 Каналом рассказал, что все составляющие, в частности которые влияют и на стоимость яиц в Украине, растут. И не является исключением, что перед Пасхой цена вырастет еще больше.

Сейчас на рынке стабильно негативная тенденция по подорожанию. Это прежде всего из-за таких факторов, как логистика, а именно рост цены на топливо. Это также изменение курса доллара, а следовательно, подорожание кормовых ингредиентов, которые завозятся из-за рубежа.

Олег Катеринич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник научно-технической станции птицеводства НААН А как мы знаем, 70% от стоимости яиц – это кормление. Таким образом, ближайшее время рост на яйца может составить еще где-то 1 – 1,5 гривны.

А вот после пасхальных праздников тенденция по росту цены может пойти на спад. Это происходит традиционно ежегодно. Кроме того, летом обычно стоимость яиц является одной из минимальных за весь период, ведь пик яйценоскости для птицы приходится именно на конец весны – начало и середину лета.

Напоминаем! По состоянию на конец марта, средняя стоимость десятка яиц (С1) в украинских супермаркетах в пределах 87 гривен, свидетельствуют данные "Минфина".

Мясо

Катеринич рассказывает, что за последнее время мясо птицы также показало подорожание. Впрочем, есть ожидания, что на этом рост цены остановится, а впоследствии вообще стабилизируется.

Я прогнозирую, что если на яйце стоит ожидать еще подорожания в ближайшие недели, то в отношении мяса – нет,

– рассказал Олег.

Факторы, которые влияют на стоимость мяса, сохраняются уже около двух месяцев. В то же время производители не будут передерживать мясо кур-бройлеров для роста цены, ведь это экономически невыгодно. Поэтому продукцию начнут активно реализовывать, что в конечном итоге будет способствовать стабилизации цен на рынке.

Кроме того, если говорить больше не о курятине, а о свинине и говядине, то также стоит ожидать стабильности.

И даже если курс доллара начнет резко меняться, а немало мяса Украина завозит из-за рубежа, то даже этот фактор не должен спровоцировать большого роста,

– добавляет Катеринич.

Овощи

Относительно овощей, говорит Олег Катеринчук, ожидать спада стоимости не стоит. Такие продукты выращивают в теплицах, а значит электроэнергия и другие факторы, будут давить на стоимость как помидор, так и огурцов.

Дело в том, что стоимость овощей напрямую зависит от стоимости электроэнергии. И учитывая риск нестабильности, это будет влиять на конечную цену. Хотя в последнее время со светом в Украине ситуация намного лучше, чем была до этого,

– резюмирует эксперт по птицеводству.

Кстати, тенденция к росту цен будет наблюдаться не только на овощи, но и на фрукты.