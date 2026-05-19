Изменят ли цены на проезд в столичных маршрутках?

О том, что будет со стоимостью проезда в маршрутках, для РБК-УКраина рассказал Игорь Моисеенко.

Смотрите также Некоторые программы поддержки могут остановить: в правительстве пересматривают помощь

Руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" отметил, что частные перевозчики пока не обсуждали изменение стоимости проезда.

Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА еще будет проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки может власть снизит анонсированный тариф,

– сказал Моисеенко.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В частности он добавил, что окончательное решение частных перевозчиков будет после 1 июня, то есть после решения КГГА.

Заметьте! Сейчас проезд в киевских маршрутках стоит 20 гривен. Последний раз тариф меняли на +5 гривен в середине марта 2026 года.

В случае, если цены на проезд в маршрутках будут повышать, то перевозчики должны сообщить местные власти за неделю до введения новых тарифов.

Если цены на топливо и другие показатели, которые влияют на себестоимость наших услуг, будут без изменений, то подорожание стоимости проезда в маршрутках не будет,

– добавил Моисеенко.

В то же время эксперт прокомментировал инициативу столицы относительно цен в общественном транспорте. По словам Мойсеенко, уровень стоимости проезда оправдан. Но несправедливость может быть для местных жителей.

То есть, если ты живешь и работаешь в Киеве, то платишь в городскую казну налоги. Поэтому для местных тариф должен быть не более 15 грн за билет. Если ты просто приехал в город, тогда цена может быть 30 грн. Такая модель сейчас функционирует во Львове,

– отметил эксперт.

К слову, ранее народный депутат VIII созыва Александр Черненко отмечал, что "проезд в Киеве 8 гривен – это экономическая аномалия". По его мнению, со стоимостью топлива в более 90 гривен, цены на проезд должны расти, иначе будут последствия для бюджета.

Черненко отмечал, что льготы для уязвимых категорий можно оставить, в частности сделать дешевле проезд по карточке киевлянина. Но сам тариф нужно пересмотреть.

Что известно о петиции против повышения тарифов в коммунальном транспорте Киева?

После сообщения КГГА 18 мая относительно повышения стоимости проезда, киевляне создали петицию. Заявление об остановке повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте собрала необходимые голоса. Так, менее чем за сутки на сайте появились панд 6 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.

Мы, жители территориальной общины города Киева, обращаемся в Киевский городской совет с требованием не допустить повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в Украине... Считаем, что до завершения военного положения повышение тарифов на общественный транспорт в Киеве является преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным,

– объясняют местные.

В частности в петиции призывают Киевский городской совет:

обратиться в КГГА с требованием остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до завершения военного положения;

не допустить введения тарифов – 30 грн за разовую поездку, 60 гривен за пересадочный билет и 4 875 гривен на безлимитный проездной;

обязать КГГА обнародовать полные экономические расчеты предложенного тарифа;

разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров, с учетом возможностей бюджета города Киева;

обеспечить отдельную социальную защиту для жителей с доходом на уровне минимальной заработной платы, студентов, пенсионеров, ВПО, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий.

Какие цены на проезд в общественном транспорте в Европе?

Специалисты общественной организации "Пассажиры Киева" сравнили стоимость проезда в столице, которую анонсировали 18 мая, с европейскими ценами.

Как говорится в сообщении организации, месячный проездной в столице войдет в топ-5 самых дорогих в Европе. Столица займет 4 место. Еще выше стоимость проездных есть только в Лондоне, Амстердаме и Стокгольме.