Изменят ли цены на проезд в столичных маршрутках?
О том, что будет со стоимостью проезда в маршрутках, для РБК-УКраина рассказал Игорь Моисеенко.
Руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" отметил, что частные перевозчики пока не обсуждали изменение стоимости проезда.
Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА еще будет проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки может власть снизит анонсированный тариф,
– сказал Моисеенко.
В частности он добавил, что окончательное решение частных перевозчиков будет после 1 июня, то есть после решения КГГА.
Заметьте! Сейчас проезд в киевских маршрутках стоит 20 гривен. Последний раз тариф меняли на +5 гривен в середине марта 2026 года.
В случае, если цены на проезд в маршрутках будут повышать, то перевозчики должны сообщить местные власти за неделю до введения новых тарифов.
Если цены на топливо и другие показатели, которые влияют на себестоимость наших услуг, будут без изменений, то подорожание стоимости проезда в маршрутках не будет,
– добавил Моисеенко.
В то же время эксперт прокомментировал инициативу столицы относительно цен в общественном транспорте. По словам Мойсеенко, уровень стоимости проезда оправдан. Но несправедливость может быть для местных жителей.
То есть, если ты живешь и работаешь в Киеве, то платишь в городскую казну налоги. Поэтому для местных тариф должен быть не более 15 грн за билет. Если ты просто приехал в город, тогда цена может быть 30 грн. Такая модель сейчас функционирует во Львове,
– отметил эксперт.
К слову, ранее народный депутат VIII созыва Александр Черненко отмечал, что "проезд в Киеве 8 гривен – это экономическая аномалия". По его мнению, со стоимостью топлива в более 90 гривен, цены на проезд должны расти, иначе будут последствия для бюджета.
Черненко отмечал, что льготы для уязвимых категорий можно оставить, в частности сделать дешевле проезд по карточке киевлянина. Но сам тариф нужно пересмотреть.
Что известно о петиции против повышения тарифов в коммунальном транспорте Киева?
После сообщения КГГА 18 мая относительно повышения стоимости проезда, киевляне создали петицию. Заявление об остановке повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте собрала необходимые голоса. Так, менее чем за сутки на сайте появились панд 6 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.
Мы, жители территориальной общины города Киева, обращаемся в Киевский городской совет с требованием не допустить повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в Украине... Считаем, что до завершения военного положения повышение тарифов на общественный транспорт в Киеве является преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным,
– объясняют местные.
В частности в петиции призывают Киевский городской совет:
- обратиться в КГГА с требованием остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до завершения военного положения;
- не допустить введения тарифов – 30 грн за разовую поездку, 60 гривен за пересадочный билет и 4 875 гривен на безлимитный проездной;
- обязать КГГА обнародовать полные экономические расчеты предложенного тарифа;
- разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров, с учетом возможностей бюджета города Киева;
- обеспечить отдельную социальную защиту для жителей с доходом на уровне минимальной заработной платы, студентов, пенсионеров, ВПО, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий.
Какие цены на проезд в общественном транспорте в Европе?
Специалисты общественной организации "Пассажиры Киева" сравнили стоимость проезда в столице, которую анонсировали 18 мая, с европейскими ценами.
Как говорится в сообщении организации, месячный проездной в столице войдет в топ-5 самых дорогих в Европе. Столица займет 4 место. Еще выше стоимость проездных есть только в Лондоне, Амстердаме и Стокгольме.
Мы провели свежий анализ тарифов и это вызывает шок и возмущение, если трезво оценивать цену проезда к качеству транспорта. Киевляне будут вынуждены платить в среднем втрое дороже за проезд, чем это делают жители столиц Центральной и Восточной Европы. И это при том, что с киевским проездным за 4875 грн (110 евро) вы не сможете воспользоваться маршруткой и городской электричкой,
– объясняют в организации.
Специалисты объяснили, что европейские города преимущественно делают акцент на более дешевые проездные. По такой системе горожан стимулируют "пользоваться дешевым и качественным муниципальным транспортом вместо ежедневного использования авто".
Организация отмечает, что окупить даже текущий проездной в 1300 гривен (по тарифу 8 гривен на разовую поездку) – не совсем реалистично. Ведь нужно сделать всего 163 поездки за месяц или 8 в день.
Рейтинг цен на проезд за рубежом и в Киеве / Инфографика "Пассажиры Киева"
Что известно о повышении цен на проезд во Львове?
Накануне стало известно, что цены на проезд в общественном транспорте повышает Львов. Обновления начали действовать с 16 мая. Отмечается, что изменения коснутся всех видов общественного транспорта. А цены, как и раньше, будут зависеть от способа оплаты.
Горсовет объяснил решение тем, что в мае прошлого года, когда последний раз пересматривали цены, стоимость бензина была на уровне 48 гривен/литр. В то же время сейчас топливо стоит более 90 гривен.
В частности известно, что перевозчики города обратились в горсовет еще в марте. Тогда просьбу о повышении тарифов рассмотрели, а цены оставили неизменными.