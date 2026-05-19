Чи змінять ціни на проїзд у столичних маршрутках?

Про те, що буде з вартістю проїзду в маршрутках, для РБК-УКраїна розповів Ігор Мойсеєнко.

Керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" зазначив, що приватні перевізники поки не обговорювали зміну вартості проїзду.

Питання подорожчання у приватному транспорті, в принципі, поки не обговорюємо, тому що проєкт КМДА ще проходитиме громадське слухання з цього приводу. Є надія, що все-таки може влада знизить анонсований тариф,

– сказав Мойсеєнко.

Зокрема він додав, що остаточне рішення приватних перевізників буде після 1 червня, тобто після рішення КМДА.

Зауважте! Нині проїзд в київських маршрутках коштує 20 гривень. Востаннє тариф змінювали на +5 гривень у середині березня 2026 року.

У випадку, якщо ціни на проїзд у маршрутках підвищуватимуть, то перевізники мають повідомити місцеву владу за тиждень до запровадження нових тарифів.

Якщо ціни на пальне та інші показники, які впливають на собівартість наших послуг, будуть без змін, то здорожчання вартості проїзду у маршрутках не буде,

– додав Мойсеєнко.

Водночас експерт прокоментував ініціативу столиці щодо цін у громадському транспорті. За словами Мойсеєнка, рівень вартості проїзду виправданий. Але несправедливість може бути для місцевих жителів.

Тобто, якщо ти живеш і працюєш в Києві, то платиш у міську казну податки. Тому для місцевих тариф має бути не більше 15 грн за квиток. Якщо ти просто приїхав в місто, тоді ціна може бути 30 грн. Така модель зараз функціонує у Львові,

– зауважив експерт.

До слова, раніше народний депутат VIII скликання Олександр Черненко зазначав, що "проїзд у Києві 8 гривень – це економічна аномалія". На його думку, з вартістю пального у понад 90 гривень, ціни на проїзд мають зростати, інакше будуть наслідки для бюджету.

Черненко наголошував, що пільги для вразливих категорій можна залишити, зокрема зробити дешевшим проїзд за карткою киянина. Але сам тариф потрібно переглянути.

Що відомо про петицію проти підвищення тарифів у комунальному транспорті Києва?

Після повідомлення КМДА 18 травня щодо підвищення вартості проїзду, кияни створили петицію. Заява про зупинку підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті зібрала необхідні голоси. Так, менш ніж за добу на сайті з'явилися панд 6 тисяч голосів, необхідних для розгляду.

Ми, мешканці територіальної громади міста Києва, звертаємося до Київської міської ради з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні… Вважаємо, що до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим,

– пояснюють місцеві.

Зокрема в петиції закликають Київську міську раду:

звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану;

не допустити запровадження тарифів – 30 грн за разову поїздку, 60 гривень за пересадковий квиток і 4 875 гривень на безлімітний проїзний;

зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу;

розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва;

забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Які ціни на проїзд у громадському транспорті в Європі?

Фахівці громадської організації "Пасажири Києва" порівняли вартість проїзду в столиці, яку анонсували 18 травня, з європейськими цінами.

Як йдеться у повідомленні організації, місячний проїзний у столиці увійде в топ-5 найдорожчих у Європі. Столиця посяде 4 місце. Ще вищою вартість проїзних є лише в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.