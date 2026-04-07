Як зростуть ціни на проїзд?
Про те, як зростуть ціни у місцевих маршрутках, розповіла Львівська міська рада.
Зокрема, місто вирішило не йти назустріч перевізникам, які пропонували підвищити вартість проїзду у громадському транспорті Львова до 42 гривень.
Натомість пропонується "помірковане коригування тарифів". Це означає, що ціни на проїзд у львівському транспорті зростуть, але не так кардинально, як хотіли перевізники.
За інформацією міськради, нові тарифи можуть бути такими:
- студентський зросте з 8,5 до 11,5 гривень;
- ЛеоКарт – з 17 до 23 гривень;
- розрахунок банківською картою – з 20 до 26 гривень;
- а готівкою – з 25 до 30 гривень.
У міськраді потребу збільшувати ціни на проїзд пояснюють бажанням "зберегти якість перевезень".
Загалом на процедуру коригування тарифів знадобиться близько місяця. І лише після її завершення рішення про підвищення вартості проїзду розгляне виконавчий комітет Львівської міської ради. Поки що ж в транспорті Львова залишатимуться нинішні ціни.
Водночас у місті відновлюють безплатну пересадку.
Безкоштовна пересадка в громадський транспорт у Львові повертається зі суботи, 11 квітня,
– йдеться в повідомленні.
Зауважте! Міськрада наголошує, що востаннє ціни на проїзд у Львові підіймали у 2025 році. Однак відтоді вартість пального зросла більш як вдвічі – з 45 до понад 90 гривень за літр.
Як зростуть ціни на Львівщині?
На Львівщині теж підвищують вартість проїзду на міжміських та приміських маршрутах. Ціна однієї поїздки мінімум зросте з 35 до 45 гривень, заявили у ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників".
Підвищення вартості проїзду теж пояснюють різким зростанням цін на пальне.
Зараз закупівельна дрібногуртова ціна на дизель сягає 90 грн за літр. Попередні тарифи на проїзд в приміському і міжміському автомобільному транспорті розраховані при вартості пального 55,6 грн за літр,
– заявили в асоціації.
Підвищити тарифи у приміських та міжміських автобусах Львівщини планують у першій декаді квітня. Однак пасажири мають врахувати, що нові тарифи будуть різними залежно від поїздки:
- мінімальна вартість проїзду складатиме 45 гривень;
- починаючи з 2-ї зони (5+ кілометрів) тариф за 1 пасажирокілометр буде 3,30 гривні.
Зауважте! У березні тарифи на проїзд у маршрутках Львівщини вже підвищували. Тоці ціни підняли з 30 до 35 гривень.
Де ще планують підняти ціни на проїзд?
У Києві готуються до перегляду вартості проїзду в громадському транспорті. Відповідне доручення дав мер столиці Віталій Кличко, зобов’язавши профільні департаменти економіки та транспорту підготувати економічно обґрунтовані розрахунки нових тарифів.
Очільник міста наголосив, що нинішня ціна проїзду залишається однією з найнижчих в Україні і не змінювалася ще з 2018 року. Водночас за цей час суттєво зросли витрати – подорожчали пальне, електроенергія, матеріали та логістика, що й підштовхує владу до перегляду тарифів.
Попри це, громадський транспорт у Києві залишається збитковим і потребує значних дотацій з міського бюджету, наприклад, лише цього року на це передбачено близько 12 мільярдів гривень.