Як оновлять ціни на проїзд?

Про те, як зміниться вартість проїзду у місті, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості поїздок, які людина придбала на свою транспортну картку:

1 – 9 поїздок – 30 гривень;

10 – 19 – 28,90 гривень;

20 – 29 – 27,80 гривень;

30 – 39 – 26,60 гривень;

40 – 49 – 25,50 гривень;

50 поїздок – 25 гривень.

Однак при цьому діятимуть місячні проїзні. У них вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3 – 23,6 гривні.

Разом з тим пасажири, які користуються міським транспортом регулярно, матимуть змогу скористатися системою знижок.



