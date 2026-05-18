Як оновлять ціни на проїзд?

Про те, як зміниться вартість проїзду у місті, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості поїздок, які людина придбала на свою транспортну картку:

  • 1 – 9 поїздок – 30 гривень;
  • 10 – 19 – 28,90 гривень;
  • 20 – 29 – 27,80 гривень;
  • 30 – 39 – 26,60 гривень;
  • 40 – 49 – 25,50 гривень;
  • 50 поїздок – 25 гривень.

Однак при цьому діятимуть місячні проїзні. У них вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3 – 23,6 гривні.

Разом з тим пасажири, які користуються міським транспортом регулярно, матимуть змогу скористатися системою знижок.