Как обновят цены на проезд?

О том, как изменится стоимость проезда в городе, сообщает Киевская городская государственная администрация.



Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1 – 9 поездок - 30 гривен;

10 – 19 – 28,90 гривен;

,20 – 29 – 27 _COPY2 80 гривен;

30 – 39 – 26,60 гривен;

40 – 49 – 25,50 гривен;

50 поездок – 25 гривен.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки будет составлять примерно 23,3–23,6 грн.





Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить