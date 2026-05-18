Как обновят цены на проезд?
О том, как изменится стоимость проезда в городе, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:
- 1 – 9 поездок - 30 гривен;
- 10 – 19 – 28,90 гривен;
- 20 – 29 – 27,80 гривен;
- 30 – 39 – 26,60 гривен;
- 40 – 49 – 25,50 гривен;
- 50 поездок – 25 гривен.
Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки будет составлять примерно 23,3–23,6 грн.