Где пенсионеры должны платить за проезд?

Иногда пожилым людям таки придется заплатить за билет, о чем говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Итак, ездить бесплатно лица пенсионного возраста могут в таком транспорте:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках.

Однако следует подготовить кошелек в междугородних автобусах и поездах. Также пенсионеры должны оплачивать проезд в такси.

Кроме того, пожилые люди не имеют льготного проезда в метрополитене. Однако местные жители могут оформить "Карточку киевлянина".

Заметьте! Относительно маршруток: ситуация остается неоднозначной. Дело в том, что в каждом регионе свои правила. Ситуация определяется местными властями. Но обычно маршрутные такси являются частными перевозками, поэтому платить за проезд пожилым людям таки придется.

Напомним, что сейчас тема транспорта остается весьма актуальной. Так продолжаются обсуждения по себестоимости проезда в столице.

Например, в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составляла 43,68 гривны, а в наземном транспорте КП "Киевпастранс" – 23,20 гривны. Но сейчас стоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 8 гривен.

Всю эту информацию сообщила Экономическая правда. Медиа получило данные от Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В КГГА объяснили, что для метро и наземного транспорта действуют различные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается,

– говорится в материале.

Компания Укрзализныця в частности ввела новые правила возврата билетов. Правила действуют уже со 2 мая.

Таким образом, меняется процент стоимости билета, который подлежит возмещению в случае отказа от поездки. Об этом сообщили в Телеграмме УЗ.

Чем ближе к дате отправления - тем большую долю стоимости будет удержано,

– объяснили украинцам.

Интересный факт: для военных, покупающих билеты через Армия+, никаких ограничений не запланировано. Им будут возмещать 100% стоимости при возврате билета.

Для всех других категорий пассажиров процент суммы возврата становится таким:

15 – 20 дней до рейса – возвращается 100% суммы;

10 – 14 дней – 95 – 90% суммы;

9 – 5 дней – 75%;

4 – 1 день – 50%;

менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления – только стоимость плацкарты.

Важно! Это касается исключительно проездных документов на сообщение по Украине.

В Херсоне сообщили важные новости относительно транспорта. Дело в том, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в районе дислокации подвижного состава троллейбусов перевозки электротранспортом в городе временно приостановлены.

Троллейбусы в Херсоне не будут ходить ориентировочно неделю. То есть от 4 до 10 мая.

В то же время народный депутат VIII созыва Александр Черненко назвал стоимость проезда в столице аномалией. Он добавил, что центральная власть города уже много лет не компенсирует перевозки льготных категорий, как должна это делать.

Он в частности отметил, что нужно оставлять те же льготы для различных категорий и делать дешевле проезд по карточке киевлянина. Но тариф на проезд в Киеве следует пересматривать.