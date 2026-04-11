Новые цены могут заработать уже с мая после общественного обсуждения. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Как могут вырасти тарифы?

Во Львове планируют пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах, где тарифы могут вырасти уже в ближайшее время.

Городской совет уже начал процедуру общественного обсуждения. Причиной такого решения стал существенный рост расходов перевозчиков – в частности на топливо и электроэнергию.

Согласно обнародованным расчетам, стоимость проезда изменится в зависимости от способа оплаты:

билет с транспортной карточкой или в приложении – 23 грн (вместо 17 гривен);

оплата банковской картой – 26 грн (вместо 20 гривен);

наличный билет – 30 грн (вместо 25 гривен);

студенческий билет – 11,5 грн (вместо 8,5 гривен);

перевозка багажа – 23 грн или 30 гривен;

штраф за безбилетный проезд – 520 гривен.

Отдельно возрастет стоимость проездных билетов. Месячный абонемент на все виды транспорта подорожает с 900 до 1150 гривен, а студенческий – с 400 до 575 гривен.

Общественное обсуждение новых тарифов продлится до 8 мая. Если решение поддержат, обновленные цены могут заработать уже с 16 мая. В городском совете объясняют, что действующие тарифы уже не покрывают расходов перевозчиков. По их оценкам, реальная себестоимость одной поездки составляет более 44 гривен.

При этом сами перевозчики настаивают на еще более высоких тарифах – от 34,7 до 48 гривен за поездку в зависимости от предприятия. Ранее власти отказывались от повышения, однако из-за убыточности отрасли к этому вопросу вернулись снова.

Окончательное решение примут после завершения общественных консультаций и анализа ситуации на рынке энергоносителей.

