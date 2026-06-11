Об этом 11 июня сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
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Как будет происходить движение автобусов на границе?
Ранее польская сторона сообщила о намерении приостановить оформление автобусов на въезд в Польшу из-за ремонта. Движение хотели ограничить на одном из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Поэтому Минразвития общин и Министерство внутренних дел Польши при содействии Посольства Украины в Польше провели переговоры и решили этот вопрос.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Автобусное движение через пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет остановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ,
– заявил Кулеба.
Министр отметил, что благодаря этому решению можно сохранить стабильное транспортное сообщение между странами.
Кулеба поблагодарил польских коллег и посольство за конструктивный диалог и быстрое решение вопроса.
Напомним, что накануне водителей и туристов предупреждали, что ремонтные работы на пункте пропуска "Шегини – Медика" начнутся с 15 июня 2026 года и продлятся до ноября 2027 года. Тем, кто планировал ехать на автобусе, предлагали другие пункты пропуска, а именно "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".
К слову, в начале июня пассажиропоток на границе начал расти из-за наступления летнего периода.