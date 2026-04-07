Что происходит с проездом в Киеве?
Пересмотреть тарифы поручил мэр столицы Виталий Кличко.
По обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.
Мэр города напомнил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине, и ее не пересматривали с 2018 года.
Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному,
– объяснил Кличко.
Он также добавил, что Киев осуществляет мероприятия по энергоустойчивости города, поэтому Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. В то же время транспорт в городе является дотационным – за этот год 12 миллиардов гривен на этот год, к примеру.
Кроме того, правительство много лет не компенсирует городу деньги за бесплатный проезд льготных пассажиров.
Эти деньги (сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева,
– отметил Виталий Кличко.
Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть этих средств на подготовку к следующему отопительному сезону.
Обратите внимание! В частности в марте выросла стоимость проезда в электричках Киевской области, о чем сообщили в "Пассажиры Киева". 3 11 марта на территории города и области ввели в действие плату за услуги по оформлению пригородных билетов.
Что еще следует знать о проезде в Украине?
- У Львовской области тоже планируют повысить проезд. Подорожание ожидают в первой декаде апреля. Отмечается, что стоимость минимального проезда должна составлять 45 гривен.
- В то же время стоимость поездки в метро оценивают вовсе не в 8 гривен. Считается, что цена должна быть на уровне 12 – 16 гривен.