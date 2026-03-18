Кто может ездить бесплатно на транспорте?

Проезд для указанных категорий лиц бесплатный согласно действующему законодательству, сообщается на сайте Бесплатной юридической помощи.

Сейчас к категориям лиц, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:

  • лица, которые вышли на пенсию по возрасту;
  • дети с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • участники боевых действий;
  • дети из семей, которые признаны многодетными;
  • люди с инвалидностью, полученной вследствие войны;
  • ветераны военной службы, а также – других силовых структур;
  • дети до 6 лет, при условии, что они не занимают отдельное место, и так далее.

Заметим, что согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", речь идет именно о бесплатном проезде на маршрутах общего пользования.

Виды и объемы льготных перевозок устанавливаются заказом, в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам, которые осуществляют перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок,
– указывают специалисты.

Какие нюансы, относительно бесплатного проезда, важно знать?

  • В нынешнем году количество бесплатных поездок и порядок компенсации перевозчикам определяет местная власть. Соответственно, в зависимости от населенного пункта, правила могут отличаться. К тому же местное правительство имеет право устанавливать дополнительные требования.

  • Чтобы подтвердить свое право на льготу, лицо обязано иметь при себе документ, подтверждающий соответствующий статус. Например, для пенсионеров это специальное пенсионное удостоверение (которое может быть даже в электронном виде).

  • Если подтверждающий документ отсутствует, человеку, вероятно, придется оплатить штраф. Ведь в таком случае считается, что он безосновательно не оплатил проезд.