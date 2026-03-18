Кто может ездить бесплатно на транспорте?
Проезд для указанных категорий лиц бесплатный согласно действующему законодательству, сообщается на сайте Бесплатной юридической помощи.
Сейчас к категориям лиц, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:
- лица, которые вышли на пенсию по возрасту;
- дети с инвалидностью;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- участники боевых действий;
- дети из семей, которые признаны многодетными;
- люди с инвалидностью, полученной вследствие войны;
- ветераны военной службы, а также – других силовых структур;
- дети до 6 лет, при условии, что они не занимают отдельное место, и так далее.
Заметим, что согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", речь идет именно о бесплатном проезде на маршрутах общего пользования.
Виды и объемы льготных перевозок устанавливаются заказом, в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам, которые осуществляют перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок,
– указывают специалисты.
Какие нюансы, относительно бесплатного проезда, важно знать?
В нынешнем году количество бесплатных поездок и порядок компенсации перевозчикам определяет местная власть. Соответственно, в зависимости от населенного пункта, правила могут отличаться. К тому же местное правительство имеет право устанавливать дополнительные требования.
Чтобы подтвердить свое право на льготу, лицо обязано иметь при себе документ, подтверждающий соответствующий статус. Например, для пенсионеров это специальное пенсионное удостоверение (которое может быть даже в электронном виде).
Если подтверждающий документ отсутствует, человеку, вероятно, придется оплатить штраф. Ведь в таком случае считается, что он безосновательно не оплатил проезд.