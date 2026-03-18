Кто может ездить бесплатно на транспорте?

Проезд для указанных категорий лиц бесплатный согласно действующему законодательству, сообщается на сайте Бесплатной юридической помощи.

Сейчас к категориям лиц, имеющих право на бесплатный проезд, относятся:

лица, которые вышли на пенсию по возрасту;

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью I и II групп;

участники боевых действий;

дети из семей, которые признаны многодетными;

люди с инвалидностью, полученной вследствие войны;

ветераны военной службы, а также – других силовых структур;

дети до 6 лет, при условии, что они не занимают отдельное место, и так далее.

Заметим, что согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", речь идет именно о бесплатном проезде на маршрутах общего пользования.

Виды и объемы льготных перевозок устанавливаются заказом, в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам, которые осуществляют перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок,

– указывают специалисты.

Какие нюансы, относительно бесплатного проезда, важно знать?