Хто може їздити безоплатно на транспорті?
Проїзд для вказаних категорій осіб безоплатний згідно з чинним законодавством, повідомляється на сайті Безоплатної правничої допомоги.
Наразі до категорій осіб, що мають право на безоплатний проїзд, належать:
- особи, які вийшли на пенсію за віком;
- діти з інвалідністю;
- люди з інвалідністю I та II груп;
- учасники бойових дій;
- діти з сімей, що визнані багатодітними;
- люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- ветерани військової служби, а також – інших силових структур;
- діти до 6 років, за умови, що вони не займають окреме місце, і так далі.
Зауважимо, що згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", йдеться саме про безоплатний проїзд на маршрутах загального користування.
Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень,
– вказують фахівці.
Які нюанси, щодо безоплатного проїзду, важливо знати?
У теперішньому році кількість безплатних поїздок і порядок компенсації перевізникам визначає місцева влада. Відповідно, залежно від населеного пункту, правила можуть різнитися. До того ж місцевий уряд має право встановлювати додаткові вимоги.
Аби підтвердити своє право на пільгу, особа зобов'язана мати при собі документ, що підтверджує відповідний статус. Наприклад, для пенсіонерів це спеціальне пенсійне посвідчення (яке може бути навіть в електронному вигляді).
Якщо підтверджувальний документ відсутній, особі, імовірно, доведеться сплатити штраф. Адже в такому випадку вважається, що вона безпідставно не оплатила проїзд.