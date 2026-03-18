Хто може їздити безоплатно на транспорті?

Проїзд для вказаних категорій осіб безоплатний згідно з чинним законодавством, повідомляється на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Наразі до категорій осіб, що мають право на безоплатний проїзд, належать:

особи, які вийшли на пенсію за віком;

діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I та II груп;

учасники бойових дій;

діти з сімей, що визнані багатодітними;

люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

ветерани військової служби, а також – інших силових структур;

діти до 6 років, за умови, що вони не займають окреме місце, і так далі.

Зауважимо, що згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", йдеться саме про безоплатний проїзд на маршрутах загального користування.

Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень,

– вказують фахівці.

Які нюанси, щодо безоплатного проїзду, важливо знати?