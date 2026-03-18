Хто може їздити безоплатно на транспорті?

Проїзд для вказаних категорій осіб безоплатний згідно з чинним законодавством, повідомляється на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Наразі до категорій осіб, що мають право на безоплатний проїзд, належать:

  • особи, які вийшли на пенсію за віком;
  • діти з інвалідністю;
  • люди з інвалідністю I та II груп;
  • учасники бойових дій;
  • діти з сімей, що визнані багатодітними;
  • люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
  • ветерани військової служби, а також – інших силових структур;
  • діти до 6 років, за умови, що вони не займають окреме місце, і так далі.

Зауважимо, що згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", йдеться саме про безоплатний проїзд на маршрутах загального користування.

Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень,
– вказують фахівці.

Які нюанси, щодо безоплатного проїзду, важливо знати?

  • У теперішньому році кількість безплатних поїздок і порядок компенсації перевізникам визначає місцева влада. Відповідно, залежно від населеного пункту, правила можуть різнитися. До того ж місцевий уряд має право встановлювати додаткові вимоги.

  • Аби підтвердити своє право на пільгу, особа зобов'язана мати при собі документ, що підтверджує відповідний статус. Наприклад, для пенсіонерів це спеціальне пенсійне посвідчення (яке може бути навіть в електронному вигляді).

  • Якщо підтверджувальний документ відсутній, особі, імовірно, доведеться сплатити штраф. Адже в такому випадку вважається, що вона безпідставно не оплатила проїзд.