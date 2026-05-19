Чому українці раптово втрачають держдопомогу після зміни адреси?

Для мільйонів внутрішньо переміщених осіб статус ВПО давно перестав бути лише формальністю. Фактично саме він став "точкою доступу" до більшості державної підтримки, як от виплат на проживання, пільг на комунальні послуги, субсидій та окремих соціальних програм, повідомляє Портал державних послуг.

Саме тому після переїзду частина українців несподівано стикається з ситуацією, коли допомога раптово перестає надходити. Причому найчастіше йдеться не про втрату права на виплати, а про особливості самої системи соціального обліку.

Чому найбільше ризикують саме вразливі категорії?

Найболючіше тимчасове припинення допомоги б'є по найбільш вразливих категоріях населення - пенсіонерах, людях з інвалідністю, ветеранах, багатодітних родинах та сім'ях із низькими доходами.

Важливо! Для багатьох внутрішньо переміщених осіб саме соціальні виплати залишаються одним із головних джерел виживання, особливо на тлі високих витрат на оренду житла, комунальні послуги та продукти.

Однак українська система соцзахисту досі побудована за територіальним принципом. Більшість виплат, пільг та компенсацій прив'язані не лише до людини, а й до конкретного місця її обліку.

Саме тому після зміни області попередня довідка ВПО фактично втрачає актуальність, а система автоматично призупиняє:

допомогу на проживання;

частину комунальних пільг;

окремі регіональні програми підтримки.

Фактично для державних реєстрів людина ніби вибуває зі старого місця обліку, але ще не повністю інтегрована у нову систему соцзахисту. Відтак цей проміжок і створює головну проблему для переселенців.

Чому це стало системною проблемою після початку великої війни?

Після 2022 року внутрішня міграція в Україні стала постійним процесом. Люди переїжджають не один раз через безпекову ситуацію, пошук роботи, зміну вартості оренди чи повернення ближче до дому. Однак сама модель соціальної підтримки залишилася розрахованою на стабільне місце перебування людини.

У результаті держава фактично намагається контролювати соціальні виплати через систему прив'язки до адреси. Це пояснюють необхідністю:

уникнення дублювання виплат;

перевірки фактичного місця проживання;

боротьби з шахрайством;

контролю навантаження на місцеві бюджети.

Через це будь-яка зміна адреси автоматично запускає процедуру повторної перевірки людини в реєстрах.

Чому люди часто втрачають виплати без попередження?

Ключова проблема полягає у тому, що багато українців сприймають статус ВПО як постійний і не знають: після переїзду дані необхідно оновлювати повторно, зауважує Пенсійний фонд. На практиці це означає, що людина вже переїхала, фактично проживає за новою адресою, але формально ще не оновила інформацію у системі.

Саме в цей момент можуть "зникнути":

виплати у 2000 гривень для дорослих;

3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю;

пільги на оплату ЖКП;

частина місцевих програм допомоги.

Іншими словами, проблема виникає не через скасування допомоги, а через затримку між оновленням реального місця проживання та змінами у державних реєстрах.

Чи реально відновити пільги?

Щоб відновити пільги після переїзду, українцям необхідно оновити свої дані за новим місцем проживання. Насамперед потрібно звернутися до ЦНАПу або органу соцзахисту та змінити адресу фактичного перебування у реєстрах.

Після цього для поновлення пільг на житлово-комунальні послуги слід окремо подати заяву до Пенсійного фонду України. Зробити це можна:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

або через застосунок "Дія".

Тому після оновлення інформації у державних реєстрах пільги та соціальні виплати починають нараховувати за новим місцем проживання.

