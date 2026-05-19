Почему украинцы внезапно теряют госпомощь после смены адреса?

Для миллионов внутренне перемещенных лиц статус ВПЛ давно перестал быть лишь формальностью. Фактически именно он стал "точкой доступа" к большинству государственной поддержки, вроде выплат на проживание, льгот на коммунальные услуги, субсидий и отдельных социальных программ, сообщает Портал государственных услуг.

Именно поэтому после переезда часть украинцев неожиданно сталкивается с ситуацией, когда помощь внезапно перестает поступать. Причем чаще всего речь идет не о потере права на выплаты, а об особенностях самой системы социального учета.

Почему больше всего рискуют именно уязвимые категории?

Больнее всего временное прекращение помощи бьет по наиболее уязвимым категориям населения - пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, многодетным семьям и семьям с низкими доходами.

Важно! Для многих внутренне перемещенных лиц именно социальные выплаты остаются одним из главных источников выживания, особенно на фоне высоких расходов на аренду жилья, коммунальные услуги и продукты.

Однако украинская система соцзащиты до сих пор построена по территориальному принципу. Большинство выплат, льгот и компенсаций привязаны не только к человеку, но и к конкретному месту его учета.

Именно поэтому после смены области предыдущая справка ВПЛ фактически теряет актуальность, а система автоматически приостанавливает:

помощь на проживание;

часть коммунальных льгот;

отдельные региональные программы поддержки.

Фактически для государственных реестров человек будто выбывает из старого места учета, но еще не полностью интегрирован в новую систему соцзащиты. Поэтому этот промежуток и создает главную проблему для переселенцев.

Почему это стало системной проблемой после начала большой войны?

После 2022 года внутренняя миграция в Украине стала постоянным процессом. Люди переезжают не один раз из-за ситуации с безопасностью, поиск работы, изменение стоимости аренды или возвращение ближе к дому. Однако сама модель социальной поддержки осталась рассчитанной на стабильное место пребывания человека.

В результате государство фактически пытается контролировать социальные выплаты через систему привязки к адресу. Это объясняют необходимостью:

избежания дублирования выплат;

проверки фактического места жительства;

борьбы с мошенничеством;

контроля нагрузки на местные бюджеты.

Поэтому любая смена адреса автоматически запускает процедуру повторной проверки человека в реестрах.

Почему люди часто теряют выплаты без предупреждения?

Ключевая проблема заключается в том, что многие украинцы воспринимают статус ВПЛ как постоянный и не знают: после переезда данные необходимо обновлять повторно, замечает Пенсионный фонд. На практике это означает, что человек уже переехал, фактически проживает по новому адресу, но формально еще не обновил информацию в системе.

Именно в этот момент могут "исчезнуть":

выплаты в 2000 гривен для взрослых;

3000 гривен для детей и людей с инвалидностью;

льготы на оплату ЖКУ;

часть местных программ помощи.

Другими словами, проблема возникает не из-за отмены помощи, а из-за задержки между обновлением реального места жительства и изменениями в государственных реестрах.

Реально ли восстановить льготы?

Чтобы восстановить льготы после переезда, украинцам необходимо обновить свои данные по новому месту жительства. Прежде всего нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты и изменить адрес фактического пребывания в реестрах.

После этого для обновления льгот на жилищно-коммунальные услуги следует отдельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

или через приложение "Дія".

Поэтому после обновления информации в государственных реестрах льготы и социальные выплаты начинают начислять по новому месту жительства.

