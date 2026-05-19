Почему украинцы внезапно теряют госпомощь после смены адреса?
Для миллионов внутренне перемещенных лиц статус ВПЛ давно перестал быть лишь формальностью. Фактически именно он стал "точкой доступа" к большинству государственной поддержки, вроде выплат на проживание, льгот на коммунальные услуги, субсидий и отдельных социальных программ, сообщает Портал государственных услуг.
Именно поэтому после переезда часть украинцев неожиданно сталкивается с ситуацией, когда помощь внезапно перестает поступать. Причем чаще всего речь идет не о потере права на выплаты, а об особенностях самой системы социального учета.
Почему больше всего рискуют именно уязвимые категории?
Больнее всего временное прекращение помощи бьет по наиболее уязвимым категориям населения - пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, многодетным семьям и семьям с низкими доходами.
Важно! Для многих внутренне перемещенных лиц именно социальные выплаты остаются одним из главных источников выживания, особенно на фоне высоких расходов на аренду жилья, коммунальные услуги и продукты.
Однако украинская система соцзащиты до сих пор построена по территориальному принципу. Большинство выплат, льгот и компенсаций привязаны не только к человеку, но и к конкретному месту его учета.
Именно поэтому после смены области предыдущая справка ВПЛ фактически теряет актуальность, а система автоматически приостанавливает:
- помощь на проживание;
- часть коммунальных льгот;
- отдельные региональные программы поддержки.
Фактически для государственных реестров человек будто выбывает из старого места учета, но еще не полностью интегрирован в новую систему соцзащиты. Поэтому этот промежуток и создает главную проблему для переселенцев.
Почему это стало системной проблемой после начала большой войны?
После 2022 года внутренняя миграция в Украине стала постоянным процессом. Люди переезжают не один раз из-за ситуации с безопасностью, поиск работы, изменение стоимости аренды или возвращение ближе к дому. Однако сама модель социальной поддержки осталась рассчитанной на стабильное место пребывания человека.
В результате государство фактически пытается контролировать социальные выплаты через систему привязки к адресу. Это объясняют необходимостью:
- избежания дублирования выплат;
- проверки фактического места жительства;
- борьбы с мошенничеством;
- контроля нагрузки на местные бюджеты.
Поэтому любая смена адреса автоматически запускает процедуру повторной проверки человека в реестрах.
Почему люди часто теряют выплаты без предупреждения?
Ключевая проблема заключается в том, что многие украинцы воспринимают статус ВПЛ как постоянный и не знают: после переезда данные необходимо обновлять повторно, замечает Пенсионный фонд. На практике это означает, что человек уже переехал, фактически проживает по новому адресу, но формально еще не обновил информацию в системе.
Именно в этот момент могут "исчезнуть":
- выплаты в 2000 гривен для взрослых;
- 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью;
- льготы на оплату ЖКУ;
- часть местных программ помощи.
Другими словами, проблема возникает не из-за отмены помощи, а из-за задержки между обновлением реального места жительства и изменениями в государственных реестрах.
Реально ли восстановить льготы?
Чтобы восстановить льготы после переезда, украинцам необходимо обновить свои данные по новому месту жительства. Прежде всего нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты и изменить адрес фактического пребывания в реестрах.
После этого для обновления льгот на жилищно-коммунальные услуги следует отдельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- или через приложение "Дія".
Поэтому после обновления информации в государственных реестрах льготы и социальные выплаты начинают начислять по новому месту жительства.
Какую льготу отменили в Украине?
С 26 января 2026 года в Украине отменили часть льгот, которые ранее предоставляли донорам крови.
В частности, больше не действуют дополнительный день отдыха после донации, повышенные больничные независимо от страхового стажа, отдельные денежные надбавки для студентов и военнослужащих срочной службы, а также доплаты к пенсии для Почетных доноров Украины.
В то же время право на освобождение от работы в день сдачи крови для доноров остается в силе.