Кто из украинцев сможет не платить за коммунальные услуги?

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества".

Он опубликован на сайте Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект во вторник, 14 апреля.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении собственников жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом (или уменьшение платы по решению совладельцев) в случае повреждения или разрушения жилья.

На сегодня более трех миллионов граждан страны имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из этих лиц были вынуждены покинуть собственные дома и эмигрировать за границу или в соседние, более безопасные, населенные пункты. Актуальным в этом случае становится вопрос оплаты некоторых коммунальных услуг в таких зданиях,

– написано в тексте.

В связи с разрушением или повреждением, жители не будут платить:

за содержание дома;

услуги, которые фактически не предоставляются.

Обратите внимание! Платежи должны быть остановлены на период восстановления.

Но речь идет не только о полностью разрушенных домах. Даже частичные повреждения могут быть основанием для освобождения от оплаты – если жилье непригодно для эксплуатации.

Чтобы прекратить начисление платежей, следует подтвердить факт повреждения или разрушения жилья. Согласно информации, это будет делаться следующим образом:

проводится обследование объекта;

фиксируется состояние жилья;

информация вносится в реестры.

И уже после этого прекращается начисление платежей.

Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения или отмены.

Напомним! Верховная Рада Украины приняла Закон 25 апреля, о чем сообщили в ВРУ. "За" проголосовали 308 депутатов.

