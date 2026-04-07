Что изменилось в поверке счетчиков?

О том, какие изменения приняло правительство и на что повлияют обновления, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Кабинет министров изменил правила для организаций, которые проверяют счетчики воды, газа и электроэнергии. Отныне все правила унифицированы и сведены к единому формату.

Иными словами обновление уменьшает возможности для произвольных решений во время поверки и по ее результатам. Ведь именно такая процедура влияет на начисление коммунальных услуг для украинцев. То есть система должна работать слаженно и четко, а также справедливо ко всем потребителям.

По показаниям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права – с четкими сроками и понятными критериями,

– пояснил Виталий Петрук, заместитель министра экономики.

Ключевые изменения коснулись каждого из этапов выдачи свидетельств о поверке для соответствующих организаций.

На первом этапе во время подачи документов на поверку Минэкономики сообщит организации о неполном пакете документов или неточностях в течение 3 рабочих дней. В частности предоставят 10 календарных дней на исправление неточностей. А отказ в регистрации заявления отныне невозможен.

Далее следует – проверка организации, которую осуществляет Минэкономики по следующим критериям:

независимость и беспристрастность организации;

квалификация рабочих;

наличие необходимого оборудования;

нормативные документы;

система качества.

Известно, что в составе комиссии будут работать специалисты по метрологии, которые имеют опыт в сфере не менее 5 лет. Работники будут сдавать тест на 40 вопросов и демонстрировать практические навыки поверки.

Относительно обжалования результатов – такая возможность тоже есть. Однако не позднее, чем через 5 дней после того, как организация получит акт проверки с результатами. Письменное обращение с замечаниями Минэкономики будет рассматривать до 5 рабочих дней.

В частности, решение об отзыве свидетельства и прекращении его действия отныне будут принимать в течение 20 рабочих дней.

А вот обжаловать отказ в предоставлении свидетельства можно через суд – в течение 6 месяцев с момента принятия решения.

Какие особенности поверки счетчиков во время военного положения?

В соответствии с постановлением Кабмина 440 некоторые украинцы могут не проводить поверку счетчиков. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных территориях. После отмены военного положения им предоставят отдельное время – 3 месяца, чтобы возобновить поверку.

Для жителей в зонах боевых действий им сделать поверку можно в течение 6 месяцев после окончания войны.

Заметьте! С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году правительство временно отменило поверку счетчиков. Однако с июня 2023 года процедуру возобновили в обязательном порядке.

В частности для ресурса Украинская Энергетика юрист ЮФ Sayenko Kharenko Наталья Гутаревич рассказала, что восстановление поверки счетчиков во время войны является вполне законной и даже нужной мерой. Она акцентировала, что в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности" расчеты между потребителями и поставщиками в сфере предоставления коммунальных услуг относятся к законодательно регулируемой метрологии. А вот средства измерительной техники (счетчики, например) можно применять только при периодической поверке.

Иными словами без поверки счетчиков поставки коммунальных услуг под угрозой, потому что компании должны быть уверены в том, кому предоставляют услуги и исправно ли работает техника.

В частности если не пройти поверку вовремя, первое из последствий для потребителей – завышенные суммы в платежках.

Если счетчик, установлен в квартире, нуждался в поверке, но не прошел ее, то она будет платить не за фактическое потребление по счетчику, а по формуле. А это может быть вдвое или втрое больше, чем фактическое потребление,

– объяснял председатель Союза потребителей коммунальных услуг, Олег Попенко.

В то же время в "Укрводоканалэкология" комментировали ситуацию так: без поверки может вырасти количество аварий и потерь ресурсов, после чего вырастет тариф на коммунальные услуги.

