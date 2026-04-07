Что изменилось в поверке счетчиков?
О том, какие изменения приняло правительство и на что повлияют обновления, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Кабинет министров изменил правила для организаций, которые проверяют счетчики воды, газа и электроэнергии. Отныне все правила унифицированы и сведены к единому формату.
Иными словами обновление уменьшает возможности для произвольных решений во время поверки и по ее результатам. Ведь именно такая процедура влияет на начисление коммунальных услуг для украинцев. То есть система должна работать слаженно и четко, а также справедливо ко всем потребителям.
По показаниям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права – с четкими сроками и понятными критериями,
– пояснил Виталий Петрук, заместитель министра экономики.
Ключевые изменения коснулись каждого из этапов выдачи свидетельств о поверке для соответствующих организаций.
На первом этапе во время подачи документов на поверку Минэкономики сообщит организации о неполном пакете документов или неточностях в течение 3 рабочих дней. В частности предоставят 10 календарных дней на исправление неточностей. А отказ в регистрации заявления отныне невозможен.
Далее следует – проверка организации, которую осуществляет Минэкономики по следующим критериям:
- независимость и беспристрастность организации;
- квалификация рабочих;
- наличие необходимого оборудования;
- нормативные документы;
- система качества.
Известно, что в составе комиссии будут работать специалисты по метрологии, которые имеют опыт в сфере не менее 5 лет. Работники будут сдавать тест на 40 вопросов и демонстрировать практические навыки поверки.
Относительно обжалования результатов – такая возможность тоже есть. Однако не позднее, чем через 5 дней после того, как организация получит акт проверки с результатами. Письменное обращение с замечаниями Минэкономики будет рассматривать до 5 рабочих дней.
В частности, решение об отзыве свидетельства и прекращении его действия отныне будут принимать в течение 20 рабочих дней.
А вот обжаловать отказ в предоставлении свидетельства можно через суд – в течение 6 месяцев с момента принятия решения.
Какие особенности поверки счетчиков во время военного положения?
В соответствии с постановлением Кабмина 440 некоторые украинцы могут не проводить поверку счетчиков. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных территориях. После отмены военного положения им предоставят отдельное время – 3 месяца, чтобы возобновить поверку.
Для жителей в зонах боевых действий им сделать поверку можно в течение 6 месяцев после окончания войны.
Заметьте! С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году правительство временно отменило поверку счетчиков. Однако с июня 2023 года процедуру возобновили в обязательном порядке.
В частности для ресурса Украинская Энергетика юрист ЮФ Sayenko Kharenko Наталья Гутаревич рассказала, что восстановление поверки счетчиков во время войны является вполне законной и даже нужной мерой. Она акцентировала, что в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности" расчеты между потребителями и поставщиками в сфере предоставления коммунальных услуг относятся к законодательно регулируемой метрологии. А вот средства измерительной техники (счетчики, например) можно применять только при периодической поверке.
Иными словами без поверки счетчиков поставки коммунальных услуг под угрозой, потому что компании должны быть уверены в том, кому предоставляют услуги и исправно ли работает техника.
В частности если не пройти поверку вовремя, первое из последствий для потребителей – завышенные суммы в платежках.
Если счетчик, установлен в квартире, нуждался в поверке, но не прошел ее, то она будет платить не за фактическое потребление по счетчику, а по формуле. А это может быть вдвое или втрое больше, чем фактическое потребление,
– объяснял председатель Союза потребителей коммунальных услуг, Олег Попенко.
В то же время в "Укрводоканалэкология" комментировали ситуацию так: без поверки может вырасти количество аварий и потерь ресурсов, после чего вырастет тариф на коммунальные услуги.
Что еще нужно знать о тарифах на коммуналку во время войны?
В апреле 2026 тарифы на газ остаются неизменными. С решением о моратории на повышение цен на природный газ стоимость кубометра будет стоить 7,96 гривны. Однако это показатель от "Нафтогаза". В Украине есть также другие поставщики ресурса. Цены за кубометр газа колеблются от 7,99 гривны до 9,95 гривны.
В то же время в конце марта в Украине провели перерасчет коммунальных платежей. Речь идет о непредоставлении услуг или предоставлении не в полном объеме из-за российских массированных обстрелов по инфраструктуре. Например, только в Киеве из-за перебоев с подачей коммунальных услуг жителям не начислили 9,1 миллиона гривен за водоснабжение и водоотведение.