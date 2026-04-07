Кто может получить помощь до 1 мая?

Население имеет право получать частичную компенсацию расходов на топливо, которое приобретено на АЗС, участвующих в программе поддержки, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Люди могут экономить в течение апреля:

15% – на дизель ;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Это позволит сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре. А максимальная сумма кэшбэка на топливо составляет до 1 000 гривен на человека в месяц.

Важно! Программа будет работать до 1 мая в рамках "Национального кэшбэка", а перечень АЗС можно найти на официальных ресурсах программы.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Если вы уже пользуетесь "Национальным кэшбеком" – компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в Дії.

Деньги, которые будут начислены, можно потратить на кучу разных услуг:

оплату коммуналки;

лекарства, книги и продукты украинского производства;

почтовые услуги;

поддержку украинских защитников (донаты).

Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм,

– объяснила Свириденко.

Обратите внимание! Программа кэшбека на топливо уже воспользовались 1,3 миллиона граждан. Об этом говорится на Правительственном портале от 5 апреля.

