Что известно о выплатах Нацкешбека?

С начала действия программы украинцы купили товаров из "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 миллиарда гривен, о чем говорится на сайте Минэкономики.

Сейчас выплату получат лица:

которые накопили более 2 гривен кэшбэка;

выбрали карты Национального кэшбэка для выплат в Дії.

Обратите внимание! Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.

Напомним, что еще с 1 марта "Национальный кэшбек" работает по новому принципу. Программа предусматривает два уровня кэшбека:

15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта, то есть косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, канцелярия, одежда, обувь и тому подобное.

5% – в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции на рынке, в частности сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты и многие другие товары.

Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта,

– объяснили в ведомстве.

Также с 20 марта в рамках программы "Национального кэшбек" действует кэшбек на топливо. Об этом говорится на сайте программы.

Украинцы могут получать компенсацию стоимости топлива,

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на автогаз.

Важно! Кэшбек действует только на тех АЗС, что приобщались к программе.

Что еще известно о кэшбэке на топливо?