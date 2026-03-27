Что известно о выплатах Нацкешбека?

С начала действия программы украинцы купили товаров из "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 миллиарда гривен, о чем говорится на сайте Минэкономики.

Сейчас выплату получат лица:

  • которые накопили более 2 гривен кэшбэка;
  • выбрали карты Национального кэшбэка для выплат в Дії.

Обратите внимание! Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.

Напомним, что еще с 1 марта "Национальный кэшбек" работает по новому принципу. Программа предусматривает два уровня кэшбека:

  • 15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта, то есть косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, канцелярия, одежда, обувь и тому подобное.
  • 5% – в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции на рынке, в частности сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты и многие другие товары.

Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта,
– объяснили в ведомстве.

Также с 20 марта в рамках программы "Национального кэшбек" действует кэшбек на топливо. Об этом говорится на сайте программы.

Украинцы могут получать компенсацию стоимости топлива,

  • 15% на дизель;
  • 10% на бензин;
  • 5% на автогаз.

Важно! Кэшбек действует только на тех АЗС, что приобщались к программе.

Что еще известно о кэшбэке на топливо?

  • Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Как отмечала Юлия Свириденко, максимальная сумма кэшбэка на топливо – до 1 000 гривен на человека в месяц.
  • Эксперт уже ранее отметил, что это будет сокращать конкуренцию, а в перспективе – еще и повышать цены на топливо. Он добавил, что программа кэшбека будет стимулировать спрос на топливо, который нужно наоборот – ограничивать.