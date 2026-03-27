Что известно о выплатах Нацкешбека?
С начала действия программы украинцы купили товаров из "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 миллиарда гривен, о чем говорится на сайте Минэкономики.
Сейчас выплату получат лица:
- которые накопили более 2 гривен кэшбэка;
- выбрали карты Национального кэшбэка для выплат в Дії.
Обратите внимание! Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.
Напомним, что еще с 1 марта "Национальный кэшбек" работает по новому принципу. Программа предусматривает два уровня кэшбека:
- 15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта, то есть косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, канцелярия, одежда, обувь и тому подобное.
- 5% – в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции на рынке, в частности сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты и многие другие товары.
Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта,
– объяснили в ведомстве.
Также с 20 марта в рамках программы "Национального кэшбек" действует кэшбек на топливо. Об этом говорится на сайте программы.
Украинцы могут получать компенсацию стоимости топлива,
- 15% на дизель;
- 10% на бензин;
- 5% на автогаз.
Важно! Кэшбек действует только на тех АЗС, что приобщались к программе.
Что еще известно о кэшбэке на топливо?
- Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Как отмечала Юлия Свириденко, максимальная сумма кэшбэка на топливо – до 1 000 гривен на человека в месяц.
- Эксперт уже ранее отметил, что это будет сокращать конкуренцию, а в перспективе – еще и повышать цены на топливо. Он добавил, что программа кэшбека будет стимулировать спрос на топливо, который нужно наоборот – ограничивать.